В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко

Ночью 29 июня, отражая массированное воздушное нападение России, на истребителе F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сделал все возможное, что отвести самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Что известно о гибели Максима Устименко

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 28-29 июня армия РФ снова нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В этот раз противник использовал более 500 воздушных целей.

К их уничтожению были привлечены все средства Сил обороны, в том числе самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов".

Что важно понимать, работа пилотов украинских истребителей крайне опасна и рискована.

К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Поделиться

Воздушные силы ВСУ отмечают, что во время отработки последней — его истребитель получил повреждения и начал терять высоту.

Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел.