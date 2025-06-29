В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко
Категория
Украина
Дата публикации

В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко

Воздушные Силы ВСУ
Что известно о гибели Максима Устименко
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Ночью 29 июня, отражая массированное воздушное нападение России, на истребителе F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сделал все возможное, что отвести самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Главные тезисы

  • Герой использовал весь комплекс бортового вооружения и смог сбить семь воздушных целей.
  • Во время уничтожения последней его самолет начал терять высоту.

Что известно о гибели Максима Устименко

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 28-29 июня армия РФ снова нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В этот раз противник использовал более 500 воздушных целей.

К их уничтожению были привлечены все средства Сил обороны, в том числе самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов".

Что важно понимать, работа пилотов украинских истребителей крайне опасна и рискована.

К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что во время отработки последней — его истребитель получил повреждения и начал терять высоту.

Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел.

Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима... Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!

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