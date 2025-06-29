В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко

Ночью 29 июня, отражая массированное воздушное нападение России, на истребителе F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сделал все возможное, что отвести самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.
Главные тезисы
- Герой использовал весь комплекс бортового вооружения и смог сбить семь воздушных целей.
- Во время уничтожения последней его самолет начал терять высоту.
Что известно о гибели Максима Устименко
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 28-29 июня армия РФ снова нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
В этот раз противник использовал более 500 воздушных целей.
К их уничтожению были привлечены все средства Сил обороны, в том числе самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов".
Что важно понимать, работа пилотов украинских истребителей крайне опасна и рискована.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что во время отработки последней — его истребитель получил повреждения и начал терять высоту.
Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел.
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