Украина будет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов — Умеров

Украина будет применять против российских "Шахедов" дроны-перехватчики, показывающие высокую эффективность. Также ВСУ в разы увеличат атаки по военным объектам на территории России.

Украина увеличит количество атак по военным объектам на территории РФ

Умеров подчеркнул, что Украина в течение трех лет работает над созданием эффективной модели противодействия "Шахедам".

Умеров добавил, что враг увеличил комбинированные удары и использует до 500 шахедов за ночь, комбинируя с баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, это делается с целью истощать наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность для психологического давления.

Тем не менее, Украина находит решение и адаптирует оборону. И антишахидное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Министр сказал, что решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику.

Он подчеркнул, что Украина внедряет новые разработки — "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых заведомо не разглашается. Поделиться

Умеров отметил, что в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно совершать высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.

Все поставки дронов проходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам. Приблизительно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

Умеров рассказал, что сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 миллионов дронов в год. По его словам, по состоянию на сегодняшний день фронт уже получил до 1,5 млн дронов — это все закупки, и АОЗ (Агентство оборонных закупок — ред.), и ГССЗЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины — ред.), и непосредственно бригад.

Он напомнил, что в прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.