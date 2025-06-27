Украина будет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов — Умеров
Категория
Украина
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Украина будет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов — Умеров

Умеров
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Источник:  РБК Украина

Украина будет применять против российских "Шахедов" дроны-перехватчики, показывающие высокую эффективность. Также ВСУ в разы увеличат атаки по военным объектам на территории России.

Главные тезисы

  • Украина планирует использовать десятки тысяч дальнобойных дронов, включая дроны-перехватчики, в ответ на атаки шахедов на территории России.
  • Министр обороны Украины подчеркивает высокую эффективность новых разработок в противодействии угрозе со стороны России.
  • Украина увеличит количество атак на военные объекты на территории РФ и работает над созданием эффективной модели противодействия шахедам.

Украина увеличит количество атак по военным объектам на территории РФ

Умеров подчеркнул, что Украина в течение трех лет работает над созданием эффективной модели противодействия "Шахедам".

Умеров добавил, что враг увеличил комбинированные удары и использует до 500 шахедов за ночь, комбинируя с баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, это делается с целью истощать наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность для психологического давления.

Тем не менее, Украина находит решение и адаптирует оборону. И антишахидное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Министр сказал, что решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику.

Он подчеркнул, что Украина внедряет новые разработки — "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых заведомо не разглашается.

Умеров отметил, что в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно совершать высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.

Все поставки дронов проходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам. Приблизительно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

Умеров рассказал, что сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 миллионов дронов в год. По его словам, по состоянию на сегодняшний день фронт уже получил до 1,5 млн дронов — это все закупки, и АОЗ (Агентство оборонных закупок — ред.), и ГССЗЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины — ред.), и непосредственно бригад.

Он напомнил, что в прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.

Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую. Сейчас с нашим департаментом финансов анализируем и видим, что не все бригады эти средства тратят. мы значительно сокращаем всю бюрократию и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно.

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