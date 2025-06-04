"Партнеры решительны в поддержке Украины" — Умеров поделился итогами "Рамштайна"

28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 4 июня стало очередным подтверждением: партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.
Главные тезисы
- Международные партнеры продолжают оказывать решительную поддержку Украине. На 28-м заседании Контактной группы формата Рамштайн были объявлены новые пакеты помощи и шаги поддержки.
- Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Канада и Швеция предоставляют значительные средства и вооружение для поддержки украинской безопасности.
Мир поддерживает Украину — итоги 28-го "Рамштайна"
В 2025 году помощь в безопасности Украины от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По итогам встречи партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.
Германия одобрила новый пакет военной помощи в 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.
В пакет входит:
финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине
передача систем ПВО, оружия и боеприпасов
Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн. евро. В него входят противоменный корабль, катера и морские дроны.
Бельгия объявила долгосрочную инициативу:
ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро к 2029 году,
передача противоминного корабля
Норвегия выделяет:
700 млн долл. на дроны, с фокусом в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,
50 млн долл. — в фонд NSATU Trust Fund.
Канада предоставит Украине 45 млн долл. на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.
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