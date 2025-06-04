"Партнеры решительны в поддержке Украины" — Умеров поделился итогами "Рамштайна"

28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 4 июня стало очередным подтверждением: партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.

Мир поддерживает Украину — итоги 28-го "Рамштайна"

В 2025 году помощь в безопасности Украины от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По итогам встречи партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов — 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс дронов в 2025 году. В 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины. Поделиться

Германия одобрила новый пакет военной помощи в 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.

В пакет входит:

финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине

передача систем ПВО, оружия и боеприпасов

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн. евро. В него входят противоменный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия объявила долгосрочную инициативу:

ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро к 2029 году,

передача противоминного корабля

Норвегия выделяет:

700 млн долл. на дроны, с фокусом в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,

50 млн долл. — в фонд NSATU Trust Fund.

Канада предоставит Украине 45 млн долл. на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция выделит 440 млн евро — на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины. Поделиться