"Партнери рішучі у підтримці України" — Умєров поділився підсумками "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

"Партнери рішучі у підтримці України" — Умєров поділився підсумками "Рамштайну"

Рустем Умєров
Рамштайн

28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 4 червня стало черговим підтвердженням: партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України.

Головні тези:

  • 28-ме засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» підтвердило рішучу підтримку України партнерами.
  • Зустріч підтвердила, що у 2025 році безпекова допомога перевищить показники попередніх років війни.
  • Країни, такі як Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада та Швеція, підтримують Україну різними видами допомоги.

Світ підтримує Україну — підсумки 28-го “Рамштайну”

У 2025 році безпекова допомога Україні від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення.

До пакета входить:

  • фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні

  • передача систем ППО, зброї та боєприпасів

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу:

  • щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року,

  • передача протимінного корабля.

Норвегія виділяє:

  • 700 млн дол на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу,

  • 50 млн дол — до фонду NSATU Trust Fund.

Канада надасть Україні 45 млн дол на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція виділить 440 млн євро — на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього. Наша єдність наближає справедливий мир!

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

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