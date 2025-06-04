"Партнери рішучі у підтримці України" — Умєров поділився підсумками "Рамштайну"

Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього. Наша єдність наближає справедливий мир!