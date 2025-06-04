"Партнери рішучі у підтримці України" — Умєров поділився підсумками "Рамштайну"

28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 4 червня стало черговим підтвердженням: партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України.
Головні тези:
- 28-ме засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» підтвердило рішучу підтримку України партнерами.
- Зустріч підтвердила, що у 2025 році безпекова допомога перевищить показники попередніх років війни.
- Країни, такі як Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада та Швеція, підтримують Україну різними видами допомоги.
Світ підтримує Україну — підсумки 28-го “Рамштайну”
У 2025 році безпекова допомога Україні від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.
Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення.
До пакета входить:
фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні
передача систем ППО, зброї та боєприпасів
Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони
Бельгія оголосила довгострокову ініціативу:
щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року,
передача протимінного корабля.
Норвегія виділяє:
700 млн дол на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу,
50 млн дол — до фонду NSATU Trust Fund.
Канада надасть Україні 45 млн дол на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.
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