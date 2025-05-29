Допомога Україні — відомі терміни проведення нового засідання у форматі "Рамштайн"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня в Брюсселі.

4 червня пройде 28-ий “Рамштайн”

Про це повідомили на сайті НАТО.

У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО. Поширити

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн теж відбувалося в Брюсселі, його також очолили Німеччина та Велика Британія. У заході взяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також Сполучені Штати.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну" з Кривого Рогу, який напередодні обстріляла Росія, й попросив 10 систем ППО Patriot для захисту мирних міст від атак РФ.

Формат "Рамштайн" — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися для синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння повномасштабному вторгненню Росії та для обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Формат зустрічей отримав назву за місце проведення першої з них — на базі повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Надалі зустрічі відбувалися в різних форматах і в різних місцях, але отримували неофіційні назви "Рамштайн-2", "Рамштайн-3" тощо в рамках Контактної групи з питань оборони України (англ. Ukraine Defense Contact Group, UDCG). Поширити

У квітні 2024 року Міністерство оборони України повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату з допомогою Офісу підтримки коаліцій.

Загалом від 2022 року відбулося вже 27 таких зустрічей, попередня з них — 11 квітня у Брюсселі під спільним німецько-британським керівництвом.

За результатами зустрічі “Рамштайн” 11 квітня Україна отримала 21 млрд євро.