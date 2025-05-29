Помощь Украине — известны сроки проведения нового заседания в формате "Рамштайн"

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Брюсселе.
Главные тезисы
- Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” состоится на следующей неделе в Брюсселе.
- Это серия встреч для оказания военной помощи Украине и обсуждения вопросов поддержки страны после войны.
4 июня пройдет 28-й "Рамштайн"
Об этом сообщили на сайте НАТО.
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн тоже проходило в Брюсселе, его также возглавили Германия и Великобритания. В мероприятии приняли участие министры стран Европы, Азии, а также Соединенные Штаты.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам "Рамштайна" из Кривого Рога, который накануне обстреляла Россия, и попросил 10 систем ПВО Patriot для защиты мирных городов от атак РФ.
Формат "Рамштайн" — серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся для синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния полномасштабному вторжению России и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.
В апреле 2024 года Министерство обороны Украины сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений в коалиционный формат с помощью Офиса поддержки коалиций.
В общей сложности с 2022 года состоялось уже 27 таких встреч, предыдущая из них — 11 апреля в Брюсселе под общим немецко-британским руководством.
По результатам встречи Рамштайн 11 апреля Украина получила 21 млрд евро.
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