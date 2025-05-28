Умеров передал Медынскому предложения по прекращению огня — Россия медлит с "меморандумом"

Украина ожидает от России передачи меморандума в ответ на встречу, которая состоится не ранее 2 июня.

Украина передала России свои предложения — Россия медлит с ответом

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира, передал помощнику президента РФ Владимиру Медынскому документ с украинской позицией.

Об этом министр обороны сообщил в сети X.

По его словам, в развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

В розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню.

На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював.



Після жорстких… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 28, 2025

К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс, сообщил Умеров.

В то же время он отметил, что давление на россиян сработало.

После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, доказавших, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум". Рустем Умеров Министр обороны Украины

Однако, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.

Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Поделиться

Также он подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Умеров подчеркнул:

Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны.

Как подчеркнул Министр обороны, Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.