Умеров передал Медынскому предложения по прекращению огня — Россия медлит с "меморандумом"

Украина ожидает от России передачи меморандума в ответ на встречу, которая состоится не ранее 2 июня.
Главные тезисы
- Украина ожидает от России немедленной передачи меморандума в ответ на предложения по прекращению огня.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к полному и безусловному прекращению огня и дипломатической работе.
- Украина всегда стремится к конструктивным переговорам и ожидает “меморандума”.
Украина передала России свои предложения — Россия медлит с ответом
Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира, передал помощнику президента РФ Владимиру Медынскому документ с украинской позицией.
Об этом министр обороны сообщил в сети X.
По его словам, в развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.
В розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 28, 2025
На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював.
Після жорстких…
К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс, сообщил Умеров.
В то же время он отметил, что давление на россиян сработало.
Однако, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.
Также он подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Умеров подчеркнул:
Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны.
Как подчеркнул Министр обороны, Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.
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