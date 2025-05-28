Умеров передал Медынскому предложения по прекращению огня — Россия медлит с "меморандумом"
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров передал Медынскому предложения по прекращению огня — Россия медлит с "меморандумом"

Рустем Умеров
Умеров
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Украина ожидает от России передачи меморандума в ответ на встречу, которая состоится не ранее 2 июня.

Главные тезисы

  • Украина ожидает от России немедленной передачи меморандума в ответ на предложения по прекращению огня.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к полному и безусловному прекращению огня и дипломатической работе.
  • Украина всегда стремится к конструктивным переговорам и ожидает “меморандума”.

Украина передала России свои предложения — Россия медлит с ответом

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира, передал помощнику президента РФ Владимиру Медынскому документ с украинской позицией.

Об этом министр обороны сообщил в сети X.

По его словам, в развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс, сообщил Умеров.

В то же время он отметил, что давление на россиян сработало.

После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, доказавших, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум".

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Однако, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.

Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ.

Также он подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Умеров подчеркнул:

Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны.

Как подчеркнул Министр обороны, Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.

Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание.

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