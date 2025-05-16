Мирные переговоры между Украиной и Россией — что предлагает Папа Римский

Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане после того, как встреча в Стамбуле не смогла собрать вместе "главных игроков".

Ватикан предлагает посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ

После того как Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам предложил, Ватикан назвал результат «трагическим» и заявил, что Папа Лев XIV предложил Ватикан для проведения переговоров между двумя сторонами.

Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный процесс, но с мирным разрешением конфликта, а вместо этого мы вернулись в начало, — сказал кардинал Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола, журналистам в кулуарах ватиканского мероприятия в Риме в пятницу.

По его словам, "теперь мы увидим, что делать, но ситуация сложная".

Папа планирует предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами, сказал Паролин. Поделиться

Папа Лев XIV, избранный на прошлой неделе, дал понять, что работа ради мира в Украине будет приоритетом его понтификата. В воскресенье он разговаривал по телефону с Президентом Владимиром Зеленским и вспомнил о «страдании любимого украинского народа» в своем первом воскресном благословении на площади Святого Петра.

На аудиенции с представителями Восточных Церквей в среду Папа «от всей души» призвал двух лидеров к переговорам. «Святой Престол всегда готов помочь свести врагов лицом к лицу... Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте договоримся», — добавил он.

Его предшественник Папа Франциск отправлял посланника в Украину и Россию, а также работал над тем, чтобы содействовать воссоединению украинских детей с их семьями и обмену военнопленными. Франциск встал на защиту Украины, хотя раньше он возлагал вину за войну на расширение НАТО.