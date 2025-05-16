Мирные переговоры между Украиной и Россией — что предлагает Папа Римский

Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане после того, как встреча в Стамбуле не смогла собрать вместе "главных игроков".
Главные тезисы
- Папа Римский предложил мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане после несостоявшейся встречи в Стамбуле.
- Ватикан предлагает посредничество для прямых переговоров между Украиной и РФ в поиске совместного решения проблем.
- Папа Лев XIV выразил готовность активно помогать в разрешении конфликта в Украине, делая это приоритетом своего понтификата.
Ватикан предлагает посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ
После того как Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам предложил, Ватикан назвал результат «трагическим» и заявил, что Папа Лев XIV предложил Ватикан для проведения переговоров между двумя сторонами.
Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный процесс, но с мирным разрешением конфликта, а вместо этого мы вернулись в начало, — сказал кардинал Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола, журналистам в кулуарах ватиканского мероприятия в Риме в пятницу.
По его словам, "теперь мы увидим, что делать, но ситуация сложная".
Папа Лев XIV, избранный на прошлой неделе, дал понять, что работа ради мира в Украине будет приоритетом его понтификата. В воскресенье он разговаривал по телефону с Президентом Владимиром Зеленским и вспомнил о «страдании любимого украинского народа» в своем первом воскресном благословении на площади Святого Петра.
На аудиенции с представителями Восточных Церквей в среду Папа «от всей души» призвал двух лидеров к переговорам. «Святой Престол всегда готов помочь свести врагов лицом к лицу... Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте договоримся», — добавил он.
Его предшественник Папа Франциск отправлял посланника в Украину и Россию, а также работал над тем, чтобы содействовать воссоединению украинских детей с их семьями и обмену военнопленными. Франциск встал на защиту Украины, хотя раньше он возлагал вину за войну на расширение НАТО.
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