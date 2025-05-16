Мирні перемовини між Україною та Росією — що пропонує Папа Римський
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Мирні перемовини між Україною та Росією — що пропонує Папа Римський

Папа
Джерело:  Politico

Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як зустріч у Стамбулі не змогла зібрати разом “головних гравців”.

Головні тези:

  • Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією після зриву зустрічі у Стамбулі.
  • Папа Лев XIV наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту в Україні та планує активно допомогти у розв'язанні ситуації.
  • Україна та Росія мають намір здійснити прямі переговори під патронатом Ватикану для пошуку спільного розв'язання проблем.

Ватикан пропонує посередництво у мирних переговорах між Україною та РФ

Після того, як Володимир Путін не з'явився на мирні переговори в Туреччині, які він сам запропонував, Ватикан назвав результат «трагічним» і заявив, що Папа Лев XIV запропонував Ватикан для проведення переговорів між двома сторонами.

Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми повернулися на початок, — сказав кардинал П'єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу, журналістам в кулуарах ватиканського заходу в Римі в п'ятницю.

За його словами, «тепер ми побачимо, що робити, але ситуація складна».

Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами, — сказав Паролін.

Папа Лев XIV, який був обраний минулого тижня, дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні буде пріоритетом його понтифікату. У неділю він розмовляв телефоном з Президентом Володимиром Зеленським і згадав про «страждання улюбленого українського народу» у своєму першому недільному благословенні на площі Святого Петра.

На аудієнції з представниками Східних Церков у середу Папа «від щирого серця» закликав двох лідерів до переговорів. «Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворогів віч-на-віч... Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося», — додав він.

Його попередник Папа Франциск відправляв посланця в Україну і Росію, а також працював над тим, щоб сприяти возз'єднанню українських дітей з їхніми сім'ями та обміну військовополоненими. Франциск став на захист України, хоча раніше він покладав провину за війну на розширення НАТО.

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