Це сигнал. Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев
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Це сигнал. Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев

Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев
Джерело:  The Washington Post

Американський кардинал Роберт Прево 8 травня був обраний новим Папою римським та одразу обрав собі ім’я Лев XIV. Що важливо розуміти, він став 267-м понтифіком і приєднався до групи з 13 попередників, які обирали ідентичне ім’я.

Головні тези:

  • Ім’я Папи – це не лише шана минулому, а й заявка на майбутнє.
  • Усього в історії Ватикану було 267 понтифікатів і 84 різних імені. 

Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев

За словами істориків, той факт, що американський кардинал обрав таке ім’я — це не випадково.

Папа Римський Лев XIV (Фото: vaticannews)

Що важливо розуміти, чимала кількість Пап на ім’я Лев у минулому були реформаторами.

До прикладу, тут слід згадати про Лева XIII, який зійшов на престол у 1878 році.

Саме він відомий своєю енциклікою Rerum novarum про гідність праці та соціальну справедливість.

Отець Томас Різ, американський священник і експерт з питань Ватикану, пояснює, що імʼя нового понтифіка свідчить про "відданість соціальному вченню Церкви, що було засноване Левом XIII”.

З заявою з цього приводу виступив отець Крістофер Робінсон із DePaul University.

За його слова, вибір імені — це не лише традиція — це сигнал.

Папа Римський Лев XIV (Фото: vaticannews)

Це спосіб нового понтифіка заявити, з якими цінностями він іде до вірян, — наголосив отець.

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