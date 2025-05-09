Це сигнал. Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев

Американський кардинал Роберт Прево 8 травня був обраний новим Папою римським та одразу обрав собі ім’я Лев XIV. Що важливо розуміти, він став 267-м понтифіком і приєднався до групи з 13 попередників, які обирали ідентичне ім’я.
Головні тези:
- Ім’я Папи – це не лише шана минулому, а й заявка на майбутнє.
- Усього в історії Ватикану було 267 понтифікатів і 84 різних імені.
Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев
За словами істориків, той факт, що американський кардинал обрав таке ім’я — це не випадково.
Що важливо розуміти, чимала кількість Пап на ім’я Лев у минулому були реформаторами.
До прикладу, тут слід згадати про Лева XIII, який зійшов на престол у 1878 році.
Саме він відомий своєю енциклікою Rerum novarum про гідність праці та соціальну справедливість.
З заявою з цього приводу виступив отець Крістофер Робінсон із DePaul University.
За його слова, вибір імені — це не лише традиція — це сигнал.
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