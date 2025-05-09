Це сигнал. Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев

Американський кардинал Роберт Прево 8 травня був обраний новим Папою римським та одразу обрав собі ім’я Лев XIV. Що важливо розуміти, він став 267-м понтифіком і приєднався до групи з 13 попередників, які обирали ідентичне ім’я.

Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев

За словами істориків, той факт, що американський кардинал обрав таке ім’я — це не випадково.

Папа Римський Лев XIV (Фото: vaticannews)

Що важливо розуміти, чимала кількість Пап на ім’я Лев у минулому були реформаторами.

До прикладу, тут слід згадати про Лева XIII, який зійшов на престол у 1878 році.

Саме він відомий своєю енциклікою Rerum novarum про гідність праці та соціальну справедливість.

Отець Томас Різ, американський священник і експерт з питань Ватикану, пояснює, що імʼя нового понтифіка свідчить про "відданість соціальному вченню Церкви, що було засноване Левом XIII”. Поширити

З заявою з цього приводу виступив отець Крістофер Робінсон із DePaul University.

За його слова, вибір імені — це не лише традиція — це сигнал.

Папа Римський Лев XIV (Фото: vaticannews)