Это сигнал. Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев
Категория
Мир
Дата публикации

Это сигнал. Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев

Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев
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Источник:  The Washington Post

Американский кардинал Роберт Прево 8 мая был избран новым Папой и сразу выбрал себе имя Лев XIV. Что важно понимать, он стал 267-м понтификом и присоединился к группе из 13 предшественников, выбиравших идентичное имя.

Главные тезисы

  • Имя Папы – это не только уважение к прошлому, но и заявка на будущее.
  • Всего в истории Ватикана было 267 понтификатов и 84 разных имен.

Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев

По словам историков, тот факт, что американский кардинал выбрал такое имя — это не случайность.

Папа Римский Лев XIV (Фото: vaticannews)

Что важно понимать, немало Пап с именем Лев в прошлом были реформаторами.

К примеру, здесь следует упомянуть о Льве XIII, сошедшем на престол в 1878 году.

Именно он известен своей энцикликой Rerum novarum о достоинстве труда и социальной справедливости.

Отец Томас Риз, американский священник и эксперт по Ватикану, объясняет, что имя нового понтифика свидетельствует о "приверженности социальному учению Церкви, основанному Львом XIII”.

С заявлением по этому поводу выступил отец Кристофер Робинсон из DePaul University.

По его словам, выбор имени — это не только традиция — это сигнал.

Папа Римский Лев XIV (Фото: vaticannews)

Это способ нового понтифика заявить, с какими ценностями он идет к верующим, — отметил отец.

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