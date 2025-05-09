Это сигнал. Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев

Американский кардинал Роберт Прево 8 мая был избран новым Папой и сразу выбрал себе имя Лев XIV. Что важно понимать, он стал 267-м понтификом и присоединился к группе из 13 предшественников, выбиравших идентичное имя.
Главные тезисы
- Имя Папы – это не только уважение к прошлому, но и заявка на будущее.
- Всего в истории Ватикана было 267 понтификатов и 84 разных имен.
Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев
По словам историков, тот факт, что американский кардинал выбрал такое имя — это не случайность.
Что важно понимать, немало Пап с именем Лев в прошлом были реформаторами.
К примеру, здесь следует упомянуть о Льве XIII, сошедшем на престол в 1878 году.
Именно он известен своей энцикликой Rerum novarum о достоинстве труда и социальной справедливости.
С заявлением по этому поводу выступил отец Кристофер Робинсон из DePaul University.
По его словам, выбор имени — это не только традиция — это сигнал.
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