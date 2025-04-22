Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска
Категория
Мир
Дата публикации

Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска

Текст завещания Папы Римского Франциска:
Читати українською
Источник:  Vatican News

Как сообщает Ватикан, в своем духовном завещании Папы Римского Франциска указано, что он всегда вверял себя Богородице и пожертвовал Господу свои страдания, выпавшие ему в последние годы жизни, за мир в мире.

Главные тезисы

  • Завещание было написано еще 29 июня 2022 года.
  • Понтифик просил, чтобы его гробница была в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: “Franciscus”.

Текст завещания Папы Римского Франциска:

Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, стремлюсь выразить свою заветную волю только относительно места моего погребения.

Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда доверял Матери нашего Господа, Пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии.

Прошу, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить ее за ее ласковую и материнскую опеку.

Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между часовней Павла (часовней Спасения римского народа) и часовней Сфорцы вышеупомянутой Папской базилики, как указано в прилагаемом приложении.

Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: «Franciscus».

Расходы на подготовку к моему погребению будут возмещены за счет благотворительного пожертвования, которое я распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии, о чем дал соответствующие поручения архиепископу Роландасу Макрицкасу, Чрезвычайному Комиссару Либерианской Капитулы.

Пусть Господь даст заслуженную награду любящим меня, не переставая молиться за меня. Страдания, выпавшие на мою судьбу в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами.

Дом святой Марты, 29 июня 2022 года

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества
Папа Римский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов
Папа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский Франциск скончался в Ватикане
Папа Римский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?