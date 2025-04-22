Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска

Как сообщает Ватикан, в своем духовном завещании Папы Римского Франциска указано, что он всегда вверял себя Богородице и пожертвовал Господу свои страдания, выпавшие ему в последние годы жизни, за мир в мире.

Текст завещания Папы Римского Франциска:

Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, стремлюсь выразить свою заветную волю только относительно места моего погребения.

Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда доверял Матери нашего Господа, Пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии.

Прошу, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить ее за ее ласковую и материнскую опеку.

Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между часовней Павла (часовней Спасения римского народа) и часовней Сфорцы вышеупомянутой Папской базилики, как указано в прилагаемом приложении.

Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: «Franciscus».

Расходы на подготовку к моему погребению будут возмещены за счет благотворительного пожертвования, которое я распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии, о чем дал соответствующие поручения архиепископу Роландасу Макрицкасу, Чрезвычайному Комиссару Либерианской Капитулы.

Пусть Господь даст заслуженную награду любящим меня, не переставая молиться за меня. Страдания, выпавшие на мою судьбу в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами.

Дом святой Марты, 29 июня 2022 года