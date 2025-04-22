Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска

Как сообщает Ватикан, в своем духовном завещании Папы Римского Франциска указано, что он всегда вверял себя Богородице и пожертвовал Господу свои страдания, выпавшие ему в последние годы жизни, за мир в мире.
Главные тезисы
- Завещание было написано еще 29 июня 2022 года.
- Понтифик просил, чтобы его гробница была в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: “Franciscus”.
Текст завещания Папы Римского Франциска:
Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.
Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, стремлюсь выразить свою заветную волю только относительно места моего погребения.
Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда доверял Матери нашего Господа, Пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии.
Прошу, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить ее за ее ласковую и материнскую опеку.
Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между часовней Павла (часовней Спасения римского народа) и часовней Сфорцы вышеупомянутой Папской базилики, как указано в прилагаемом приложении.
Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: «Franciscus».
Расходы на подготовку к моему погребению будут возмещены за счет благотворительного пожертвования, которое я распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии, о чем дал соответствующие поручения архиепископу Роландасу Макрицкасу, Чрезвычайному Комиссару Либерианской Капитулы.
Пусть Господь даст заслуженную награду любящим меня, не переставая молиться за меня. Страдания, выпавшие на мою судьбу в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами.
Дом святой Марты, 29 июня 2022 года
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