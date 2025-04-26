Ватикан нарушил протокол ради Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска

Ватикан нарушил протокол, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду во время похорон Папы Франциска 26 апреля.

Ватикан нарушил протокол ради Зеленского: что известно

Во время похорон Папы Римского Франциска Ватикан нарушил свой традиционный протокол и предоставил Зеленскому место в первом ряду.

Обычно места для мировых лидеров распределяются в алфавитном порядке на французском языке, который является традиционным для дипломатии, что требовало бы, чтобы президент Украины сидел в третьем ряду или даже позади.

Однако на этот раз Ватикан сделал исключение, предоставляя Зеленскому и его жене Елене Зеленской места в 11 сиденьях от американского лидера Дональда Трампа.

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Как пишет издание, после короткой встречи зеленского с Трампом, ставшей первой после разрыва в Овальном кабинете, лидер Украины получил спонтанные аплодисменты на площади Святого Петра.

Место, выделенное Зеленскому, еще раз подчеркивает внимание, которое ему уделили на этом важном мероприятии.

Вероятно, Ватикан принял специальные меры для того, чтобы гарантировать украинскому президенту центр внимания среди мировых лидеров, даже несмотря на традиционные протокольные правила.

В Ватикане не отрицали, что правила протокола были нарушены.

Я считаю, что они заняли вакантное место, — сказал спикер Ватикана Маттео Бруни. Поделиться

Примечательно, что для других присутствующих правила строго соблюдались. Так, президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом со швейцарским охранником, а представлявший короля принц Уэльский сидел в третьем ряду, рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом.