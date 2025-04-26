Похороны Папы Римского Франциска — онлайн-трансляция

26 апреля в Риме началась церемония прощания с Папой Римским Франциском. На ней присутствует немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.
Главные тезисы
- На площади св. Петр начали поминальную мессу, которую правит кардинал Джованни Баттиста Ре.
- Трамп и Зеленский провели встречу накануне похорон Папы Франциска.
Что известно о похоронах Папы Римского Франциска
Как известно, понтифик ушел из жизни 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.
На момент смерти ему было 88 лет. По официальным данным, причиной смерти Папы стал инсульт.
Во время подготовки к похоронам Франциска над Римом запретили пролет летательных аппаратов.
Ожидается, что процессию посетят сотни тысяч человек. Поминальную мессу будет править кардинал Джованни Баттиста Ре.
После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Св. Петра, а оттуда — в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.
На церемонию прощания уже прибыло немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой и в сопровождении делегации.
К слову, для Дональда Трампа это первый заграничный визит во время второго президентского срока.
Журналисты узнали, что лидеры Украины и США провели короткую встречу.
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