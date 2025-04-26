Похороны Папы Римского Франциска — онлайн-трансляция

26 апреля в Риме началась церемония прощания с Папой Римским Франциском. На ней присутствует немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.

Что известно о похоронах Папы Римского Франциска

Как известно, понтифик ушел из жизни 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

На момент смерти ему было 88 лет. По официальным данным, причиной смерти Папы стал инсульт.

Во время подготовки к похоронам Франциска над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

Ожидается, что процессию посетят сотни тысяч человек. Поминальную мессу будет править кардинал Джованни Баттиста Ре.

После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Св. Петра, а оттуда — в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

На церемонию прощания уже прибыло немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой и в сопровождении делегации.

К слову, для Дональда Трампа это первый заграничный визит во время второго президентского срока.

Журналисты узнали, что лидеры Украины и США провели короткую встречу.