Похороны Папы Римского Франциска — онлайн-трансляция
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Мир
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Похороны Папы Римского Франциска — онлайн-трансляция

Что известно о похоронах Папы Римского Франциска
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Источник:  Vatican News

26 апреля в Риме началась церемония прощания с Папой Римским Франциском. На ней присутствует немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.

Главные тезисы

  • На площади св. Петр начали поминальную мессу, которую правит кардинал Джованни Баттиста Ре.
  • Трамп и Зеленский провели встречу накануне похорон Папы Франциска.

Что известно о похоронах Папы Римского Франциска

Как известно, понтифик ушел из жизни 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

На момент смерти ему было 88 лет. По официальным данным, причиной смерти Папы стал инсульт.

Во время подготовки к похоронам Франциска над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

Ожидается, что процессию посетят сотни тысяч человек. Поминальную мессу будет править кардинал Джованни Баттиста Ре.

После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Св. Петра, а оттуда — в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

На церемонию прощания уже прибыло немало мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой и в сопровождении делегации.

К слову, для Дональда Трампа это первый заграничный визит во время второго президентского срока.

Журналисты узнали, что лидеры Украины и США провели короткую встречу.

Они также договорились встретиться после похорон позже сегодня, — пишет Sky News.

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