Похорон Папи Римського Франциска — онлайн-трансляція

26 квітня у Римі розпочалося церемонія прощання з Папою Римським Франциском. На ній присутні чимало світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою.

Що відомо про похорон Папи Римського Франциска

Як відомо, понтифік пішов з життя 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.

На момент смерті йому було 88 років. За офіційними даними, причиною смерті Папи став інсульт.

На час підготовки до похорону Франциска над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

Очікується, що процесію відвідають сотні тисяч людей. Поминальну месу правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре.

Після цього труну з тілом понтифіка перенесуть до собору Св. Петра, а звідти — до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

На церемонію прощання уже прибуло чимало світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою та у супроводі делегації.

До слова, для Дональда Трампа це перший закордонний візит під час другого президентського терміну.

Журналісти дізналися, що лідери України та США уже провели коротку зустріч.