Похорон Папи Римського Франциска — онлайн-трансляція
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Похорон Папи Римського Франциска — онлайн-трансляція

Що відомо про похорон Папи Римського Франциска
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Джерело:  Vatican News

26 квітня у Римі розпочалося церемонія прощання з Папою Римським Франциском. На ній присутні чимало світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою.

Головні тези:

  • На площі Св. Петра розпочали поминальну месу, яку править кардинал Джованні Баттіста Ре.
  • Трамп і Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Що відомо про похорон Папи Римського Франциска

Як відомо, понтифік пішов з життя 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.

На момент смерті йому було 88 років. За офіційними даними, причиною смерті Папи став інсульт.

На час підготовки до похорону Франциска над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

Очікується, що процесію відвідають сотні тисяч людей. Поминальну месу правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре.

Після цього труну з тілом понтифіка перенесуть до собору Св. Петра, а звідти — до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

На церемонію прощання уже прибуло чимало світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою та у супроводі делегації.

До слова, для Дональда Трампа це перший закордонний візит під час другого президентського терміну.

Журналісти дізналися, що лідери України та США уже провели коротку зустріч.

Вони також домовилися зустрітися після похорону пізніше сьогодні, — пише Sky News.

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