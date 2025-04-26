Похороны Папы Римского Франциска. Около 400 тыс человек простились с понтификом

В Ватикане 26 апреля простились Папой Римским Франциском, он был похоронен в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.

Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме

Церемония прощания с Папой Франциском началась в 11:00 и длилась более двух часов. Литургия прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Обряд (захоронение — ред.) состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Управления литургическими торжествами, и родственников покойного понтифика и завершился в 13:30 (за место). Поделиться

По словам министра внутренних дел Италии, на главной площади и улицах Ватикана собралось более 400 тысяч верующих. Ранее прессслужба Ватикана сообщала о 250 тысячах посетителей.

Среди прибывших в Италию почтить память Папы было более 50 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер.

Также церемонию прощания посетил президент Аргентины Хавьер Милей. Он имел особое место, поскольку Папа Франциск был родом из Аргентины.

После литургии гроб Папы Франциска провезли по улицам Ватикана и Рима. В общей сложности эта процессия длилась около 25 минут. После последнего маршрута Папы его гроб привезли к месту захоронения — базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Похороны Франциска

Папа Франциск в своем завещании указал похоронить его в базилике Санта Мария Маджоре. Это должно быть символом простоты и ценностей, которые исповедовал понтифик. Он завещал, чтобы гробница была расположена "в земле, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus" (Франциск). Также он попросил покрыть расходы на погребение "суммой, предоставленной благотворителем".

Франциск — первый за сто лет понтифик, которого хоронят не в соборе Святого Петра. Он избрал базилику на другой стороне Тибра из-за своего особого отношения к Деве Марии. Поделиться

В Санта Марии Маджоре, кроме Франциска, похоронены еще семь понтификов, последний из которых Лев XIII был похоронен здесь в 1903 году. Эту церковь Папа Франциск посещал каждое воскресенье утром до и после заграничных поездок, а также после пребывания в больнице.