Похороны Папы Римского Франциска. Около 400 тыс человек простились с понтификом
Категория
Мир
Дата публикации

Похороны Папы Римского Франциска. Около 400 тыс человек простились с понтификом

Рим
Читати українською
Источник:  Vatican News

В Ватикане 26 апреля простились Папой Римским Франциском, он был похоронен в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.

Главные тезисы

  • Церемония прощания с Папой Франциском началась в 11:00 и длилась более двух часов.
  • Мероприятие посетило около 400 тыс человек.

Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме

Церемония прощания с Папой Франциском началась в 11:00 и длилась более двух часов. Литургия прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Обряд (захоронение — ред.) состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Управления литургическими торжествами, и родственников покойного понтифика и завершился в 13:30 (за место).

По словам министра внутренних дел Италии, на главной площади и улицах Ватикана собралось более 400 тысяч верующих. Ранее прессслужба Ватикана сообщала о 250 тысячах посетителей.

Среди прибывших в Италию почтить память Папы было более 50 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер.

Также церемонию прощания посетил президент Аргентины Хавьер Милей. Он имел особое место, поскольку Папа Франциск был родом из Аргентины.

После литургии гроб Папы Франциска провезли по улицам Ватикана и Рима. В общей сложности эта процессия длилась около 25 минут. После последнего маршрута Папы его гроб привезли к месту захоронения — базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Похороны Франциска

Папа Франциск в своем завещании указал похоронить его в базилике Санта Мария Маджоре. Это должно быть символом простоты и ценностей, которые исповедовал понтифик. Он завещал, чтобы гробница была расположена "в земле, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus" (Франциск). Также он попросил покрыть расходы на погребение "суммой, предоставленной благотворителем".

Франциск — первый за сто лет понтифик, которого хоронят не в соборе Святого Петра. Он избрал базилику на другой стороне Тибра из-за своего особого отношения к Деве Марии.

В Санта Марии Маджоре, кроме Франциска, похоронены еще семь понтификов, последний из которых Лев XIII был похоронен здесь в 1903 году. Эту церковь Папа Франциск посещал каждое воскресенье утром до и после заграничных поездок, а также после пребывания в больнице.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля. Днем ранее, на Пасху, он предстал перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Причиной смерти Франциска стал инсульт.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский впервые в истории назначит женщину руководительницей Ватикана
Папа Римский Франциск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов
Папа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский Франциск скончался в Ватикане
Папа Римский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?