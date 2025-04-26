Похорон Папи Римського Франциска. Близько 400 тис людей віддали останню шану понтифіку

У Ватикані 26 квітня попрощалися Папою Римським Франциском, його поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Папу Франциска поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі

Церемонія прощання з Папою Франциском розпочалася об 11:00 і тривала понад дві години. Літургія відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Обряд (поховання — ред.) відбувся згідно із приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала камерленго, у присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Управління літургійними урочистостями, і родичів покійного понтифіка і завершився о 13:30 (за місцевим часом — ред.), — йдеться у заяві Ватикану. Поширити

За словами міністра внутрішніх справ Італії, на головній площі та вулицях Ватикану зібралося понад 400 тисяч вірян. Раніше пресслужба Ватикану повідомляла про 250 тисяч відвідувачів.

Серед тих, хто прибув до Італії вшанувати пам'ять Папи, було понад 50 світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер.

Також церемонію прощання відвідав президент Аргентини Хав'єр Мілей. Він мав особливе місце, оскільки Папа Франциск був родом з Аргентини.

Після літургії труну Папи Франциска провезли вулицями Ватикану та Рима. Загалом ця процесія тривала близько 25 хвилин. Після останнього маршруту Папи його труну привезли до місця поховання — базиліки Санта Марія Маджоре у Римі.

Поховання Франциска

Папа Франциск у своєму заповіті вказав поховати його у базиліці Санта Марія Маджоре. Це мало бути символом простоти та життєвих цінностей, які сповідував понтифік. Він заповідав, щоб гробниця була розташована "у землі, без особливих прикрас і з єдиним написом: Franciscus" (Франциск). Також він попросив покрити витрати на поховання "сумою, наданою благодійником".

Франциск — перший за сто років понтифік, якого ховають не в соборі Святого Петра. Він обрав базиліку на іншому боці Тибра через своє особливе ставлення до Діви Марії. Поширити

У Санта Марія Маджоре, крім Франциска, поховані ще сім понтифіків, останній з яких Лев XIII був похований тут у 1903 році. Цю церкву Папа Франциск відвідував щонеділі вранці, до та після закордонних поїздок, а також після перебування в лікарні.