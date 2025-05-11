Новий Папа Римський виступив з першою заявою про Україну
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Новий Папа Римський виступив з першою заявою про Україну

Новий понтифік не забув згадати про Україну
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Джерело:  AP

Новий Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні та негайного завершення загарбницької війни, яку уже понад 11 років веде країна-агресорка Росія.

Головні тези:

  • Усе, що відбувається зараз на міжнародній арені, Папа називає "третьою світовою війною по частинах".
  • 10 травня Лев XIV молився біля могили Папи Франциска, розташованої в базиліці Святої Марії Маджоре.

Новий понтифік не забув згадати про Україну

Заява про Україну пролунала під час першого недільного полуденного благословення нового Папи Римського.

На цьому тлі він згадав про кінець Другої світової війни 80 років тому.

Лев XIV процитував Папу Франциска, який засудив кількість конфліктів, що роздирають світ сьогодні.

На його переконання, це уже Третя світова війна, однак по частинах.

Жодної більше війни, — закликав понтифік з балкону базиліки Святого Петра.

Окрім того, Папа Римський звернув увагу на те, що 11 травня в багатьох країнах відзначають День матері.

На цьому тлі він побажав усім матерям, "включно з тими, хто на небесах", щасливого святкування.

Що важливо розуміти, Лева XIV доволі часто називають прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві.

Це вказує на те, що він, найімовірніше, збереже спадщину покійного Франциска.

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