Новый Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и крепкому миру в Украине и немедленному завершению захватнической войны, которую уже более 11 лет ведет страна-агрессорка Россия.

Новый понтифик не забыл упомянуть об Украине

Заявление об Украине прозвучало во время первого воскресного полуденного благословения нового Папы Римского.

На этом фоне он упомянул о конце Второй мировой войны 80 лет назад.

Лев XIV процитировал Папу Франциска, осудившего количество конфликтов, разрывающих мир сегодня.

По его убеждению, это уже Третья мировая война, однако по частям.

Никакой больше войны, — призвал понтифик с балкона базилики Святого Петра. Поделиться

Кроме того, Папа Римский обратил внимание на то, что 11 мая во многих странах отмечают День матери.

На этом фоне он пожелал всем матерям, "включая тех, кто на небесах", счастливого празднования.

Что важно понимать, Льва XIV часто называют сторонником умеренных взглядов в католической церкви.