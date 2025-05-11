Новый Папа Римский выступил с первым заявлением об Украине

Новый Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и крепкому миру в Украине и немедленному завершению захватнической войны, которую уже более 11 лет ведет страна-агрессорка Россия.
Главные тезисы
- Все, что происходит сейчас на международной арене, Папа называет "третьей мировой войной по частям".
- 10 мая Лев XIV молился у могилы Папы Франциска, расположенной в базилике Святой Марии Маджоре.
Новый понтифик не забыл упомянуть об Украине
Заявление об Украине прозвучало во время первого воскресного полуденного благословения нового Папы Римского.
На этом фоне он упомянул о конце Второй мировой войны 80 лет назад.
Лев XIV процитировал Папу Франциска, осудившего количество конфликтов, разрывающих мир сегодня.
По его убеждению, это уже Третья мировая война, однако по частям.
Кроме того, Папа Римский обратил внимание на то, что 11 мая во многих странах отмечают День матери.
На этом фоне он пожелал всем матерям, "включая тех, кто на небесах", счастливого празднования.
Что важно понимать, Льва XIV часто называют сторонником умеренных взглядов в католической церкви.
Это указывает на то, что он, вероятнее всего, сохранит наследие покойного Франциска.
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