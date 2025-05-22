На днях нелегитимный президент Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали новую причину, чтобы сорвать возможное подписание.

У нелегитимного Путина хотят выборов в Украине

В комментарии медиа директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин произнес давний пропагандистский лозунг, что для подписания документа необходима "новая власть" в Украине.

По его словам, председатель Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский вроде бы нелегитимен.

Важно то, чья подпись (на документах — ред.), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом. Поделиться

Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывающей договоренность об урегулировании есть "человек, имеющий на то мандат народа", "иначе будут проблемы". При этом он цинично выделил, что Зеленский не подходит на роль подписанта.

Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в этом случае Руслана Стефанчука — ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны — большой вопрос.

Он также отметил, что меморандуму, который Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, "необходим новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписании документов по урегулированию в целом.

Напомним, что Россия неоднократно повторяла свой пропагандистский лозунг о якобы нелегитимности украинской власти. Однако эти заявления абсолютно лживы.

Поскольку в Украине полномасштабная война с Россией, из-за чего было введено военное положение, выборы провести невозможно. Это не позволяет сделать ни Конституции, ни объективных причин.

Кроме того, несмотря на истечение срока полномочий как президента, так и парламента, избранные представители государства на время военного положения остаются легитимными. Как только будет закончена война, будет снято военное положение, тогда вопрос выборов сразу же выйдет на первый план. Поделиться

19 мая между Трампом и Путиным состоялся продолжительный телефонный разговор. После этого звонка российский диктатор вышел к журналистам и заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В частности, это была его договоренность с американским лидером.