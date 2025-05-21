СССР до сих пор существует — у Путина придумали новую причину вторжения в Украину

Юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, а значит, Советский Союз продолжает существовать. Полномасштабная война РФ против Украины — это вроде бы "внутренний процесс". Такое циничное заявление сделал советник лидера России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Главные тезисы
- Советник Путина предложил новую правовую теорию, согласно которой СССР существует и нуждается в новой правовой оценке.
- Антон Кобяков оправдывает войну России против Украины как “внутренний процесс”, игнорируя международное признание независимости Украины.
- Заявления советника лидера России прямо противоречат нормам международного права, включая Устав ООН.
У Путина придумали новую причину вторжения в Украину
Кобяков оправдал свой тезис тем, что, по его версии, при распаде Советского Союза была нарушена юридическая процедура, ведь СССР не был распущен тем же органом, который его создал Съездом народных депутатов. Поэтому, по его мнению, СССР якобы "юридически где-то существует и продолжает существовать".
Также он лживо сообщил, что об этом якобы неоднократно говорили специалисты по конституционному праву из Франции и США.
Именно это, по словам Кобякова, позволяет рассматривать войну России против Украины не как внешнюю агрессию, а как "внутренний процесс". Он считает, что нужна новая правовая оценка событий 1991 года, чтобы лучше "понять нынешние события".
Такие заявления прямо противоречат нормам международного права, в частности, Устава ООН, согласно которому Украина является независимым государством с международно признанными границами.
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