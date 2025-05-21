СССР до сих пор существует — у Путина придумали новую причину вторжения в Украину

Юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, а значит, Советский Союз продолжает существовать. Полномасштабная война РФ против Украины — это вроде бы "внутренний процесс". Такое циничное заявление сделал советник лидера России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.

У Путина придумали новую причину вторжения в Украину

Кобяков оправдал свой тезис тем, что, по его версии, при распаде Советского Союза была нарушена юридическая процедура, ведь СССР не был распущен тем же органом, который его создал Съездом народных депутатов. Поэтому, по его мнению, СССР якобы "юридически где-то существует и продолжает существовать".

Также он лживо сообщил, что об этом якобы неоднократно говорили специалисты по конституционному праву из Франции и США.

Именно это, по словам Кобякова, позволяет рассматривать войну России против Украины не как внешнюю агрессию, а как "внутренний процесс". Он считает, что нужна новая правовая оценка событий 1991 года, чтобы лучше "понять нынешние события".