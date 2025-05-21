СРСР досі існує — у Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну
Категорія
Політика
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СРСР досі існує — у Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну

Путін
Джерело:  online.ua

Юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, а отже — Радянський Союз продовжує існувати. Повномасштабна війна РФ проти України — це начебто "внутрішній процес". Таку цинічну заяву зробив радник лідера Росії Антон Кобяков на підсумковій пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

Головні тези:

  • Радник лідера Росії виголосив цинічну заяву про існування СРСР та визнав нову причину вторгнення в Україну.
  • Антон Кобяков вбачає потребу у новій правовій оцінці подій 1991 року, щоб краще зрозуміти сучасні події.
  • Тези радника прямо суперечать міжнародному праву, яке визнає Україну як незалежну державу з міжнародно визнаними кордонами.

У Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну

Кобяков виправдав свою тезу тим, що, за його версією, при розпаді Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, адже СРСР не був розпущений тим самим органом, який його створив — З'їздом народних депутатів. Тому, на його думку, СРСР нібито "юридично десь існує і продовжує існувати".

Також він брехливо повідомив, що про це нібито неодноразово казали спеціалісти з конституційного права з Франції та США.

Саме це, за словами Кобякова, дає підстави розглядати війну Росії проти України не як зовнішню агресію, а як "внутрішній процес". Він вважає, що потрібна нова правова оцінка подій 1991 року, аби краще "зрозуміти теперішні події".

Такі заяви прямо суперечать нормам міжнародного права, зокрема Статуту ООН, згідно з яким Україна є незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами.

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