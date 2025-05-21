СРСР досі існує — у Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну

Юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, а отже — Радянський Союз продовжує існувати. Повномасштабна війна РФ проти України — це начебто "внутрішній процес". Таку цинічну заяву зробив радник лідера Росії Антон Кобяков на підсумковій пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму.
Головні тези:
- Радник лідера Росії виголосив цинічну заяву про існування СРСР та визнав нову причину вторгнення в Україну.
- Антон Кобяков вбачає потребу у новій правовій оцінці подій 1991 року, щоб краще зрозуміти сучасні події.
- Тези радника прямо суперечать міжнародному праву, яке визнає Україну як незалежну державу з міжнародно визнаними кордонами.
У Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну
Кобяков виправдав свою тезу тим, що, за його версією, при розпаді Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, адже СРСР не був розпущений тим самим органом, який його створив — З'їздом народних депутатів. Тому, на його думку, СРСР нібито "юридично десь існує і продовжує існувати".
Також він брехливо повідомив, що про це нібито неодноразово казали спеціалісти з конституційного права з Франції та США.
Саме це, за словами Кобякова, дає підстави розглядати війну Росії проти України не як зовнішню агресію, а як "внутрішній процес". Він вважає, що потрібна нова правова оцінка подій 1991 року, аби краще "зрозуміти теперішні події".
Такі заяви прямо суперечать нормам міжнародного права, зокрема Статуту ООН, згідно з яким Україна є незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами.
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