СРСР досі існує — у Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну

Юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, а отже — Радянський Союз продовжує існувати. Повномасштабна війна РФ проти України — це начебто "внутрішній процес". Таку цинічну заяву зробив радник лідера Росії Антон Кобяков на підсумковій пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

У Путіна вигадали нову причину вторгнення в Україну

Кобяков виправдав свою тезу тим, що, за його версією, при розпаді Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, адже СРСР не був розпущений тим самим органом, який його створив — З'їздом народних депутатів. Тому, на його думку, СРСР нібито "юридично десь існує і продовжує існувати".

Також він брехливо повідомив, що про це нібито неодноразово казали спеціалісти з конституційного права з Франції та США.

Саме це, за словами Кобякова, дає підстави розглядати війну Росії проти України не як зовнішню агресію, а як "внутрішній процес". Він вважає, що потрібна нова правова оцінка подій 1991 року, аби краще "зрозуміти теперішні події".