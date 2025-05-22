Мир з Україною. У Путіна вигадали цинічну причину неможливості підписання меморандуму

Днями нелегітимний президент Володимир Путін заговорив про меморандум, який у майбутньому може привести до договору про мир в Україні. Але тепер влада РФ вигадала нову причину, щоб зірвати можливе підписання.

У нелегітимного Путіна хочуть виборів в Україні

У коментарі медіа директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін виголосив давнє пропагандистське гасло, що для підписання документа необхідна "нова влада" в Україні.

За його словами, голова Верховної Ради може не підійти на роль підписанта, а президент України Володимир Зеленський нібито нелегітимний.

Важливим є те, чий підпис (на документах — ред.), тому що зараз нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою. Поширити

Представник МЗС РФ каже, що потрібно бути точно впевненим, що з українського боку підписує домовленість про врегулювання є "людина, яка має на те мандат народу", "інакше будуть проблеми". Причому він цинічно підкреслив, що Зеленський не підходить на роль підписанта.

Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (у цьому випадку Руслана Стефанчука — ред.) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни — велике питання.

Він також зазначив, що меморандуму, який Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом, "потрібен новий підписант", проте зараз це нібито "є проблемою". Крім того, Мусіхін додав, що потрібно буде задуматися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Нагадаємо, що Росія неодноразово повторювала своє пропагандистське гасло про нібито нелегітимність української влади. Однак ці заяви є абсолютно брехливими.

Оскільки в Україні повномасштабна війна з Росією, через що було введено воєнний стан, то вибори провести неможливо. Це не дозволяє зробити ні Конституція, ні об'єктивні причини.

Крім того, попри закінчення терміну повноважень як президента, так і парламенту, обрані представники держави на час воєнного стану залишаються легітимними. Щойно буде закінчено війну, буде знято воєнний стан, тоді питання виборів одразу ж вийде на перший план. Поширити

19 травня між Трампом і Путіним відбулася тривала телефонна розмова. Після цього дзвінка російський диктатор вийшов до журналістів і заявив, що РФ готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору. Зокрема це була його домовленість з американським лідером.