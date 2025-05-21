"Ми ведемо з ним переговори". Рубіо не зміг назвати Путіна воєнним злочинцем

Державний секретар США Марко Рубіо так і не відповів на просте питання сенатора-демократа Білла Кітінга щодо Путіна.
Головні тези:
- Держсекретар США ухилився від прямого запитання сенатора щодо статусу Путіна як воєнного злочинця.
- Позиція Рубіо викликає обговорення серед експертів та політичних аналітиків у зв'язку з поточною ситуацією.
Рубіо не зміг вимовити фразу “Путін — воєнний злочинець”
Під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу Рубіо кілька разів ухилився від відповіді на запитання конгресмена-демократа Білла Кітінга.
Сенатор Кітінг запитав держсекретаря, чи є Путін воєнним злочинцем.
Конгресмен Кітінг ще раз запитав: так Путін воєнний злочинець?
На що Кітінг відповів, що це доволі просто, і ще кілька разів поставив одне й те саме питання про Путіна.
Це людина, з якою ми ведемо переговори! Я намагаюся відповісти на ваше запитання, кажучи, що ми намагаємося покласти край війні, — зазначив Рубіо.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем. І за його словами, це не є перепоною в перемовинах.
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