"Ми ведемо з ним переговори". Рубіо не зміг назвати Путіна воєнним злочинцем

Державний секретар США Марко Рубіо так і не відповів на просте питання сенатора-демократа Білла Кітінга щодо Путіна.

Рубіо не зміг вимовити фразу “Путін — воєнний злочинець”

Під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу Рубіо кілька разів ухилився від відповіді на запитання конгресмена-демократа Білла Кітінга.

Сенатор Кітінг запитав держсекретаря, чи є Путін воєнним злочинцем.

Те, що там відбувалося, справді можна схарактеризувати як воєнні злочини. Але наша головна мета — зупинити війну. Поширити

Конгресмен Кітінг ще раз запитав: так Путін воєнний злочинець?

Ми не зможемо покласти край війні, не поговоривши з паном Путіним. Марко Рубіо Держсекретар США

На що Кітінг відповів, що це доволі просто, і ще кілька разів поставив одне й те саме питання про Путіна.

Це людина, з якою ми ведемо переговори! Я намагаюся відповісти на ваше запитання, кажучи, що ми намагаємося покласти край війні, — зазначив Рубіо.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем. І за його словами, це не є перепоною в перемовинах.