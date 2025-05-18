Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо

18 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо

За словами глави держави, у центрі уваги сторін цього разу були перемовини в Стамбулі.

Володимир Зеленський звернув увагу Венса та Рубіо на те, що в Туреччину Кремль направив делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави вкотре наголосив, що тиск на країну-агресорку РФ має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.

З цією метою Зеленський обговорив з Венсом та Рубіо спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.