Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо
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Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо

Володимир Зеленський
Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо

18 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Головні тези:

  • Насамперед сторони обговорили переговори України та РФ у Стамбулі.
  • Зеленський вказав на важливість потужного тиску на Росію для припинення війни.

Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо

За словами глави держави, у центрі уваги сторін цього разу були перемовини в Стамбулі.

Володимир Зеленський звернув увагу Венса та Рубіо на те, що в Туреччину Кремль направив делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави вкотре наголосив, що тиск на країну-агресорку РФ має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.

З цією метою Зеленський обговорив з Венсом та Рубіо спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів.

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