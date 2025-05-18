Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо

18 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.
Головні тези:
- Насамперед сторони обговорили переговори України та РФ у Стамбулі.
- Зеленський вказав на важливість потужного тиску на Росію для припинення війни.
Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо
За словами глави держави, у центрі уваги сторін цього разу були перемовини в Стамбулі.
Володимир Зеленський звернув увагу Венса та Рубіо на те, що в Туреччину Кремль направив делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.
На цьому тлі глава держави вкотре наголосив, що тиск на країну-агресорку РФ має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.
З цією метою Зеленський обговорив з Венсом та Рубіо спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.
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