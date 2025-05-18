Зеленський, Венс та Рубіо провели зустріч у Ватикані

Як вдалося дізнатися журналістам, 18 травня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та главою Держдепу Штатів Марко Рубіо. Це сталося після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Що відомо про зустріч Зеленського, Венса та Рубіо

Факт зустрічі українським журналістам підтвердили у делегації Володимира Зеленського.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі Зеленського і Венса був також присутній шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

Згідно з даними AFP, український лідер та віцепрезидент США обговорили майбутній дзвінок Трампа російському диктатору Володимиру Путіну.

На цьому тлі спецпосланець президента США Стіф Віткофф заявив, що завтрашня розмова Трампа з Путіним буде “дуже успішною”.

Журналісти також звернули увагу на те, що Зеленський та Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського.

Що важливо розуміти, президент України і віцепрезидент США востаннє зустрічалися в Білому домі 28 лютого, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.