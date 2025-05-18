Зеленский, Вэнс и Рубио провели встречу в Ватикане

Как удалось узнать журналистам, 18 мая украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Госдепа Штатов Марко Рубио. Это произошло после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Что известно о встречах Зеленского, Вэнса и Рубио

Факт встречи украинским журналистам подтвердили в делегации Владимира Зеленского.

Кроме того, указано, что во время встречи Зеленского и Вэнса присутствовал также шеф американской дипломатии Марко Рубио.

Согласно данным AFP, украинский лидер и вице-президент США обсудили предстоящий звонок Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.

На этом фоне спецпосланник президента США Стиф Виткофф заявил, что завтрашний разговор Трампа с Путиным будет "очень успешным".

Журналисты также обратили внимание на то, что Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.

Что важно понимать, президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними вспыхнул спор о войне РФ против Украины.