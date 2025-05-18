Зеленский, Вэнс и Рубио провели встречу в Ватикане

Как удалось узнать журналистам, 18 мая украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Госдепа Штатов Марко Рубио. Это произошло после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане.
Главные тезисы
- В ходе встречи обсудили предстоящий звонок Трампа российскому диктатору Путину.
- Это первая встреча президента Украины и вице-президента США после скандала в Белом доме.
Что известно о встречах Зеленского, Вэнса и Рубио
Факт встречи украинским журналистам подтвердили в делегации Владимира Зеленского.
Кроме того, указано, что во время встречи Зеленского и Вэнса присутствовал также шеф американской дипломатии Марко Рубио.
Согласно данным AFP, украинский лидер и вице-президент США обсудили предстоящий звонок Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.
На этом фоне спецпосланник президента США Стиф Виткофф заявил, что завтрашний разговор Трампа с Путиным будет "очень успешным".
Журналисты также обратили внимание на то, что Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.
Что важно понимать, президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними вспыхнул спор о войне РФ против Украины.
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