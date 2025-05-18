Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Вэнсом и Рубио
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Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Вэнсом и Рубио

Владимир Зеленский
Как Зеленский оценивает переговоры с Вэнсом и Рубио
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18 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Главные тезисы

  • Прежде всего стороны обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле.
  • Зеленский указал на важность мощного давления на Россию для прекращения войны.

Как Зеленский оценивает переговоры с Вэнсом и Рубио

По словам главы государства, в центре внимания сторон на этот раз были переговоры в Стамбуле.

Владимир Зеленский обратил внимание Вэнса и Рубио на то, что в Турцию Кремль направил делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение.

Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня. Также коснулись вопроса необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства в очередной раз подчеркнул, что давление на страну-агрессорку РФ должно продолжаться до тех пор, пока она не будет готова остановить войну.

С этой целью Зеленский обсудил с Вэнсом и Рубио общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира.

Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

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