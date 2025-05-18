Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Вэнсом и Рубио

18 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.
Главные тезисы
- Прежде всего стороны обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле.
- Зеленский указал на важность мощного давления на Россию для прекращения войны.
Как Зеленский оценивает переговоры с Вэнсом и Рубио
По словам главы государства, в центре внимания сторон на этот раз были переговоры в Стамбуле.
Владимир Зеленский обратил внимание Вэнса и Рубио на то, что в Турцию Кремль направил делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение.
На этом фоне глава государства в очередной раз подчеркнул, что давление на страну-агрессорку РФ должно продолжаться до тех пор, пока она не будет готова остановить войну.
С этой целью Зеленский обсудил с Вэнсом и Рубио общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира.
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