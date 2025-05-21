"Мы ведем с ним переговоры". Рубио не смог назвать Путина военным преступником
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"Мы ведем с ним переговоры". Рубио не смог назвать Путина военным преступником

Рубио
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Источник:  online.ua

Государственный секретарь США Марко Рубио так и не ответил на простой вопрос сенатора-демократа Билла Китинга по отношению к Путину.

Главные тезисы

  • Марко Рубио не смог назвать Путина военным преступником, что стало предметом обсуждения в политических кругах.
  • Отказ госсекретаря США прямо отметить статус Путина вызывает вопросы о стратегии переговоров и влияет на международные отношения.

Рубио не смог произнести фразу "Путин — военный преступник"

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Рубио несколько раз уклонился от ответа на вопросы конгрессмена-демократа Билла Китинга.

Сенатор Китинг спросил госсекретаря, является ли Путин военным преступником.

То, что там происходило, действительно можно охарактеризовать как военные преступления. Но наша главная цель — остановить войну.

Конгрессмен Китинг еще раз спросил: да Путин ли военный преступник?

Мы не сможем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

На что Китинг ответил, что это довольно просто, и еще несколько раз задал один и тот же вопрос о Путине.

Это человек, с которым мы ведем переговоры! Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря, что мы пытаемся покончить с войной, — отметил Рубио.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником. И по его словам, это не препятствие в переговорах.

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