"Мы ведем с ним переговоры". Рубио не смог назвать Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио так и не ответил на простой вопрос сенатора-демократа Билла Китинга по отношению к Путину.

Рубио не смог произнести фразу "Путин — военный преступник"

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Рубио несколько раз уклонился от ответа на вопросы конгрессмена-демократа Билла Китинга.

Сенатор Китинг спросил госсекретаря, является ли Путин военным преступником.

То, что там происходило, действительно можно охарактеризовать как военные преступления. Но наша главная цель — остановить войну. Поделиться

Конгрессмен Китинг еще раз спросил: да Путин ли военный преступник?

Мы не сможем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным. Марк Рубио Госсекретарь США

На что Китинг ответил, что это довольно просто, и еще несколько раз задал один и тот же вопрос о Путине.

Это человек, с которым мы ведем переговоры! Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря, что мы пытаемся покончить с войной, — отметил Рубио.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником. И по его словам, это не препятствие в переговорах.