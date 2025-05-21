"Мы ведем с ним переговоры". Рубио не смог назвать Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио так и не ответил на простой вопрос сенатора-демократа Билла Китинга по отношению к Путину.
Главные тезисы
- Марко Рубио не смог назвать Путина военным преступником, что стало предметом обсуждения в политических кругах.
- Отказ госсекретаря США прямо отметить статус Путина вызывает вопросы о стратегии переговоров и влияет на международные отношения.
Рубио не смог произнести фразу "Путин — военный преступник"
Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Рубио несколько раз уклонился от ответа на вопросы конгрессмена-демократа Билла Китинга.
Сенатор Китинг спросил госсекретаря, является ли Путин военным преступником.
Конгрессмен Китинг еще раз спросил: да Путин ли военный преступник?
На что Китинг ответил, что это довольно просто, и еще несколько раз задал один и тот же вопрос о Путине.
Это человек, с которым мы ведем переговоры! Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря, что мы пытаемся покончить с войной, — отметил Рубио.
Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником. И по его словам, это не препятствие в переговорах.
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