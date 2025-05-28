Умєров передав Мединському пропозиції щодо припинення вогню — Росія зволікає з "меморандумом"
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров передав Мединському пропозиції щодо припинення вогню — Росія зволікає з "меморандумом"

Рустем Умєров
Умєров

Україна очікує від Росії передачі меморандуму у відповідь до зустрічі, яку відбудеться не раніше 2 червня.

Головні тези:

  • Україна передала Росії пропозиції щодо припинення вогню, проте російська сторона досі затягує процес передачі 'меморандуму'.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на готовності до повного та безумовного припинення вогню та дипломатичної роботи.
  • Умєров закликав російську сторону негайно передати “меморандум”, щоб зустрічі між сторонами були належно підготовлені та ефективні.

Україна передала Росії свої пропозиції — Росія зволікає з відповіддю

Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолює делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру, передав помічнику президента РФ Володимиру Мединському документ з українською позицією.

Про це міністр оборони повідомив в мережі X.

За його словами, в розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню.

На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес, — повідомив Умєров.

Водночас він зазначив, що тиск на росіян спрацював.

Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум".

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Втім, як підкреслив міністр оборони, росіяни затягують передачу документа.

Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ.

Також він підтвердив готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Умєров наголосив:

Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ.

Як підкреслив міністр оборони, Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена.

Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку.

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