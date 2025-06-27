Україна атакуватиме Росію десятками тисяч далекобійних дронів — Умєров

Україна застосовуватиме проти російських "Шахедів" дрони-перехоплювачі, які показують високу ефективність. Також ЗСУ у рази збільшать атаки по воєнних об'єктах на території Росії. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.

Україна збільшить кількість атак по воєнних об’єктах на території РФ

Умєров наголосив, що Україна протягом трьох років працює над створенням ефективної моделі протидії "Шахедам".

Умєров додав, що зараз ворог збільшив комбіновані удари і використовує до 500 шахедів за ніч, комбінуючи з балістичними та крилатими ракетами. За його словами, це робиться з метою виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску.

Попри це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є - один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували. Рустем Умєров Міністр оборони України

Міністр сказав, що рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. За його словами, зокрема, МВГ (мобільно-вогневі групи - УНІАН) були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись.

Він наголосив, що Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. Поширити

Умєров зазначив, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

Усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами. Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.

Умєров розповів, що сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. За його словами, станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ (Агенція оборонних закупівель - ред.), і ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - ред.), і безпосередньо бригад.

Він нагадав, що минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.