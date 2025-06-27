Україна атакуватиме Росію десятками тисяч далекобійних дронів — Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна атакуватиме Росію десятками тисяч далекобійних дронів — Умєров

Умєров
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Україна застосовуватиме проти російських "Шахедів" дрони-перехоплювачі, які показують високу ефективність. Також ЗСУ у рази збільшать атаки по воєнних об'єктах на території Росії. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.

Головні тези:

  • Україна планує використовувати десятки тисяч далекобійних дронів у відповідь на атаки шахедів на території Росії.
  • Міністр оборони України наголосив, що нові розробки, включаючи дрони-перехоплювачі, виявили високу ефективність у протидії російській загрозі.

Україна збільшить кількість атак по воєнних об’єктах на території РФ

Умєров наголосив, що Україна протягом трьох років працює над створенням ефективної моделі протидії "Шахедам".

Умєров додав, що зараз ворог збільшив комбіновані удари і використовує до 500 шахедів за ніч, комбінуючи з балістичними та крилатими ракетами. За його словами, це робиться з метою виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску.

Попри це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є - один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Міністр сказав, що рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. За його словами, зокрема, МВГ (мобільно-вогневі групи - УНІАН) були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись.

Він наголосив, що Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується.

Умєров зазначив, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

Усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами. Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.

Умєров розповів, що сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. За його словами, станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ (Агенція оборонних закупівель - ред.), і ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - ред.), і безпосередньо бригад.

Він нагадав, що минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.

Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму. Зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence - він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів - кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров анонсував масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією
Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров передав Мединському пропозиції щодо припинення вогню — Росія зволікає з "меморандумом"
Рустем Умєров
Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Партнери рішучі у підтримці України" — Умєров поділився підсумками "Рамштайну"
Рустем Умєров
Рамштайн

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?