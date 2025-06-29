Силы ПВО обезвредили 475 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 28 и 29 июня российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села Украины 537 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 475 из них.

Новая атака РФ на Украину — первые подробности

На этот раз враг совершал нападение:

477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 250 из них — "шахеды";

4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — РФ;

- 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. — РФ и ТОТ Крыма;

- 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской обл. — РФ;

- 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локационно потеряны.

211 враждеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 сбито;

33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 — лок. пот.;

4 крылатых ракеты "Калибр" сбиты.

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.