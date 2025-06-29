Силы ПВО обезвредили 475 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 475 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - первые подробности
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В течение ночи 28 и 29 июня российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села Украины 537 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 475 из них.

Главные тезисы

  • Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях.

Новая атака РФ на Украину — первые подробности

На этот раз враг совершал нападение:

  • 477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 250 из них — "шахеды";

  • 4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — РФ;

  • - 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. — РФ и ТОТ Крыма;

  • - 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской обл. — РФ;

  • - 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

  • - 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локационно потеряны.

  • 211 враждеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 сбито;

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 — лок. пот.;

  • 4 крылатых ракеты "Калибр" сбиты.

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

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