"Время двигаться вперед". ЕС принял судьбоносное для Украины решение
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Политика
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"Время двигаться вперед". ЕС принял судьбоносное для Украины решение

Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС
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Источник:  online.ua

Лидеры Европейского союза поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в блок. Об этом официально объявили президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которые также заявили о решительной поддержке Украины на этом пути.

Главные тезисы

  • ЕС признал, что Украина проводит реформы поразительными темпами.
  • Безопасность Украины – это безопасность Европы.

Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС

Под непрерывным огнем Украина принимает одну реформу за другой. Именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою задачу — теперь должны действовать и мы. Ведь процесс вступления основывается на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

На этом фоне глава Евросовета добавил, что безопасность Украины неотделима от безопасности всей Европы.

Он также подчеркнул, что главная цель официального Брюсселя — установление справедливого и длительного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в ЕС:

Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы поразительными темпами. Поэтому сейчас пора активизировать нашу работу и продвигаться на пути к вступлению в Европейский Союз.

Что важно понимать, все страны ЕС, кроме Венгрии, давно признали, что непоколебимо поддерживают путь Украины к членству в блоке.

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