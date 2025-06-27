"Время двигаться вперед". ЕС принял судьбоносное для Украины решение

Лидеры Европейского союза поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в блок. Об этом официально объявили президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которые также заявили о решительной поддержке Украины на этом пути.
Главные тезисы
- ЕС признал, что Украина проводит реформы поразительными темпами.
- Безопасность Украины – это безопасность Европы.
Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС
На этом фоне глава Евросовета добавил, что безопасность Украины неотделима от безопасности всей Европы.
Он также подчеркнул, что главная цель официального Брюсселя — установление справедливого и длительного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в ЕС:
Что важно понимать, все страны ЕС, кроме Венгрии, давно признали, что непоколебимо поддерживают путь Украины к членству в блоке.
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