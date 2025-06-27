"Час рухатися вперед". ЄС ухвалив доленосне рішення щодо України

Лідери Європейського союзу підтримали відкриття першого кластеру переговорів про вступ України у блок. Про це офіційно оголосили президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які також заявили про рішучу підтримку України на цьому шляху.

Україна стала ще ближчою до вступу в ЄС

Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання — тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед" Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

На цьому тлі очільник Євроради додав, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи.

Він також наголосив, що головна ціль офіційного Брюсселю наразі — встановлення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС:

Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз. Поширити

Що важливо розуміти, усі країни ЄС, окрім Угорщини, давно визнали, що непохитно підтримують шлях України до членства в блоці.