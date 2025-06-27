"Час рухатися вперед". ЄС ухвалив доленосне рішення щодо України

Лідери Європейського союзу підтримали відкриття першого кластеру переговорів про вступ України у блок. Про це офіційно оголосили президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які також заявили про рішучу підтримку України на цьому шляху.
Головні тези:
- ЄС визнав, що Україна проводить реформи вражаючими темпами.
- Безпека України — це безпека Європи.
Україна стала ще ближчою до вступу в ЄС
На цьому тлі очільник Євроради додав, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи.
Він також наголосив, що головна ціль офіційного Брюсселю наразі — встановлення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС:
Що важливо розуміти, усі країни ЄС, окрім Угорщини, давно визнали, що непохитно підтримують шлях України до членства в блоці.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-