"Час рухатися вперед". ЄС ухвалив доленосне рішення щодо України
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"Час рухатися вперед". ЄС ухвалив доленосне рішення щодо України

ЄС
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Джерело:  online.ua

Лідери Європейського союзу підтримали відкриття першого кластеру переговорів про вступ України у блок. Про це офіційно оголосили президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які також заявили про рішучу підтримку України на цьому шляху.

Головні тези:

  • ЄС визнав, що Україна проводить реформи вражаючими темпами.
  • Безпека України — це безпека Європи.

Україна стала ще ближчою до вступу в ЄС

Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання — тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед"

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

На цьому тлі очільник Євроради додав, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи.

Він також наголосив, що головна ціль офіційного Брюсселю наразі — встановлення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС:

Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз.

Що важливо розуміти, усі країни ЄС, окрім Угорщини, давно визнали, що непохитно підтримують шлях України до членства в блоці.

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