В Орбана похвалилися результатами "референдуму" щодо вступу України до ЄС

В уряді Угорщини оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
Головні тези:
- Угорщина оголосила результати "референдуму" щодо вступу України до ЄС, де проти висловилися 95% учасників.
- Кількість учасників і загальний результат голосування можуть бути сумнівними через можливість подвійного голосування.
- МЗС України вважає, що уряд Угорщини зробив все можливе для досягнення бажаного результату у консультаціях VOKS2025.
Угорщина оголосила результати “референдуму” щодо вступу України до ЄС
В Орбана оголосили, що всього у консультаціях з цього питання взяли участь 2 млн 278 тисяч угорців, з яких 95% висловилися проти вступу України до ЄС і 5% — за.
Заявлена кількість учасників "референдуму" складає приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).
Telex зазначають, що кількість голосів та загалом результат голосування може викликати обґрунтовані сумніви, оскільки практична перевірка засвідчила, що одна особа може проголосувати двічі, якщо зайде у систему з різними адресами електронної пошти.
Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тис осіб.
У МЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях VOKS2025 щодо вступу України до ЄС.
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