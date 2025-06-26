У Орбана похвастались результатами "референдума" насчет вступления Украины в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

У Орбана похвастались результатами "референдума" насчет вступления Украины в ЕС

Венгрия
Читати українською
Источник:  Telex

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Главные тезисы

  • Объявленные результаты “референдума” Венгрии насчет вступления Украины в ЕС указывают на 95% “против” со стороны голосующих.
  • Сомнения возникают в связи с возможностью двойного голосования, влияющего на общий результат голосования.

Венгрия объявила результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС

В Орбане объявили, что всего в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% — за.

Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн. человек).

Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. онлайн-голоса составляют всего около 10% от общего количества.

Ранее оппозиционный политик, глава партии "Тиса", Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана в отношении Украины. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тыс. человек.

В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях VOKS2025 относительно вступления Украины в ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
На референдуме в Молдове побеждают сторонники вступления в ЕС
На референдуме в Молдове побеждают сторонники вступления в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан призывает венгров проголосовать на "референдуме" против вступления Украины в ЕС
Orban Victor
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Венгрии объявили о провале "референдума" Орбана по Украине
Орбан снова публично опозорился

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?