У Орбана похвастались результатами "референдума" насчет вступления Украины в ЕС

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.
Главные тезисы
- Объявленные результаты “референдума” Венгрии насчет вступления Украины в ЕС указывают на 95% “против” со стороны голосующих.
- Сомнения возникают в связи с возможностью двойного голосования, влияющего на общий результат голосования.
Венгрия объявила результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС
В Орбане объявили, что всего в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% — за.
Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн. человек).
Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.
Ранее оппозиционный политик, глава партии "Тиса", Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана в отношении Украины. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тыс. человек.
В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях VOKS2025 относительно вступления Украины в ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-