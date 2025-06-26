У Орбана похвастались результатами "референдума" насчет вступления Украины в ЕС

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Венгрия объявила результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС

В Орбане объявили, что всего в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% — за.

Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн. человек).

Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. онлайн-голоса составляют всего около 10% от общего количества. Поделиться

Ранее оппозиционный политик, глава партии "Тиса", Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана в отношении Украины. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тыс. человек.