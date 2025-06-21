В Венгрии объявили о провале "референдума" Орбана по Украине

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил о "полном провале" правительственного "референдума" в отношении Украины, который организовала команда премьер-министра страны Виктора Орбана.
Главные тезисы
- Участие в голосовании зарегистрировали лишь около 600 тысяч человек, что свидетельствует о низком интересе венгров к данной инициативе.
- Результаты референдума могут быть сфальсифицированы.
Орбан снова публично опозорился
Согласно данным политика, в голосовании приняло участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.
По его словам, для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организована открытая встреча — только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.
Лидер венгерской оппозиции обращает внимание на то, что сумму в 10 млрд форинтов (около 28,6 тысяч), долларов, потраченную на этот "референдум", Орбан мог бы потратить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог, однако не сделал этого.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-