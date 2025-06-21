В Венгрии объявили о провале "референдума" Орбана по Украине
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Политика
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В Венгрии объявили о провале "референдума" Орбана по Украине

Орбан снова публично опозорился
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Источник:  online.ua

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил о "полном провале" правительственного "референдума" в отношении Украины, который организовала команда премьер-министра страны Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Участие в голосовании зарегистрировали лишь около 600 тысяч человек, что свидетельствует о низком интересе венгров к данной инициативе.
  • Результаты референдума могут быть сфальсифицированы.

Орбан снова публично опозорился

Правительственная пропагандистская кампания Voks 2025 — это полный провал. По нашей информации, из нескольких уровней Почты Венгрии, 3-7% посланных "бюллетеней" возвращены в разные уголки страны.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Лидер венгерской оппозиции

Согласно данным политика, в голосовании приняло участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.

Это самый низкий результат в истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств, — посетовал Мадяр.

По его словам, для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организована открытая встреча — только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.

Лидер венгерской оппозиции обращает внимание на то, что сумму в 10 млрд форинтов (около 28,6 тысяч), долларов, потраченную на этот "референдум", Орбан мог бы потратить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог, однако не сделал этого.

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