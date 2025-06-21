Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил о "полном провале" правительственного "референдума" в отношении Украины, который организовала команда премьер-министра страны Виктора Орбана.

Орбан снова публично опозорился

Правительственная пропагандистская кампания Voks 2025 — это полный провал. По нашей информации, из нескольких уровней Почты Венгрии, 3-7% посланных "бюллетеней" возвращены в разные уголки страны. Петер Мадяр Лидер венгерской оппозиции

Согласно данным политика, в голосовании приняло участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.

Это самый низкий результат в истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств, — посетовал Мадяр. Поделиться

По его словам, для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организована открытая встреча — только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.