У Орбана придумали "план фон дер Ляен-Зеленского"
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Экономика
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У Орбана придумали "план фон дер Ляен-Зеленского"

Власти Венгрии снова демонизируют Зеленского и Украину
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Источник:  online.ua

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто начал пугать Европу и мир так называемым "планом фон дер Ляен-Зеленского", который имеет целью "разрушить экономику стран Центральной Европы, а также нанесет удар европейской экономике в целом".

Главные тезисы

  • Венгерский дипломат лжет, что Зеленский и фон дер Ляен хотят уничтожить экономику Центральной Европы.
  • Кроме того, он поддерживает циничную позицию Словакии по этому поводу.

Власти Венгрии снова демонизируют Зеленского и Украину

Приспешник Виктора Орбана решил поразмышлять о новом 18 пакете санкций Европейского Союза против России, а также запрете закупок российских энергоносителей, пишет MTI.

Глава МИД Венгрии цинично лжет, что власти ЕС хотят "заставить" венгерский народ заплатить за дальнейшую поддержку Украины.

На этом фоне Петер Сийярто беззастенчиво выразил благодарность словацкому лидеру Роберту Фицо, который блокирует новые санкции против РФ.

План фон дер Ляен-Зеленского ставит перед энергетикой не только Венгрии, но и Словакии очень серьезные вызовы и угрозы.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

На этом фоне венгерский дипломат жаловался на "грубое нарушение" со стороны официального Брюсселя.

Кроме того, соратник Орбана угрожает "жестокой битвой", чтобы не допустить того, чтобы венгерские потребители платили за энергоносители больше.

В этот же день словацкий премьер Роберт Фицо потребовал у ЕС отложить голосование за новый пакет санкций против России для обсуждения проблемы поставки газа.

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