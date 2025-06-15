Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто почав лякати Європу та світ так званим "планом фон дер Ляєн-Зеленського", що, мовляв, має на меті, "зруйнувати економіку країн Центральної Європи, а також завдасть удару європейській економіці в цілому".

Влада Угорщини знову демонізує Зеленського та Україну

Поплічник Віктора Орбана вирішив порозмірковувати про новий 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також заборону закупівель російських енергоносіїв, пише MTI.

Очільник МЗС Угорщини цинічно бреше, що влада ЄС хоче "змусити" угорський народ заплатити за подальшу підтримку України.

На цьому тлі Петер Сійярто безсоромно висловив вдячність словацькому лідеру Роберту Фіцо, який блокує нові санкції проти РФ.

План фон дер Ляєн-Зеленського ставить перед енергетикою не тільки Угорщини, але й Словаччини надзвичайно серйозні виклики та загрози. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

На цьому тлі угорський дипломат скаржився на "брутальне порушення" з боку офіційного Брюсселю.

Окрім того, соратник Орбана погрожує "жорсткою битвою", щоб не допустити того, щоб угорські споживачі платили за енергоносії більше.

Цього ж дня словацький премʼєр Роберт Фіцо почав вимагати у ЄС відкласти голосування за новий пакет санкцій проти Росії задля обговорення проблеми постачання газу.