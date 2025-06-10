"Я этого не разрешал". Зеленский публично обратился к Орбану

Украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах в преддверии парламентских выборов.

Зеленский возмущен действиями Орбана

Глава государства подчеркнул, что политика, продвигаемая Орбаном, является антиукраинской.

Несмотря на это, по мнению Зеленского, этот подход не отражает позицию всего народа Венгрии.

Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также предупредил, что Орбан совершает "историческую ошибку".

Пока у венгерского премьера нет осознания того, что эта политика будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия.

По словам Зеленского, он не может улыбаться и обниматься, видя, что происходит на самом деле.