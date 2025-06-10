"Я этого не разрешал". Зеленский публично обратился к Орбану
Категория
Политика
Дата публикации

"Я этого не разрешал". Зеленский публично обратился к Орбану

Зеленский возмущен действиями Орбана
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах в преддверии парламентских выборов.

Главные тезисы

  • Отношения Зеленского и Орбана существенно ухудшились.
  • Последний не скрывает свои пророссийские настроения.

Зеленский возмущен действиями Орбана

Глава государства подчеркнул, что политика, продвигаемая Орбаном, является антиукраинской.

Несмотря на это, по мнению Зеленского, этот подход не отражает позицию всего народа Венгрии.

Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер также предупредил, что Орбан совершает "историческую ошибку".

Пока у венгерского премьера нет осознания того, что эта политика будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия.

По словам Зеленского, он не может улыбаться и обниматься, видя, что происходит на самом деле.

Ибо реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но да, используя мое лицо для собственных выборов? Я этого не разрешал. Я президент другой страны, — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Фонд Путина может окончательно иссякнуть — когда это произойдет
В скором времени Путин столкнется с еще большими проблемами
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл детали тайных соглашений России и КНДР
Преступное сотрудничество РФ и КНДР набирает обороты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию — фото
Россия уничтожает культурное наследие Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?