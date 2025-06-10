Буданов раскрыл детали тайных соглашений России и КНДР

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ предоставляет Северной Корее технологии производства ударных беспилотников Shahed-136 (Geran-2), а также усовершенствует боевые возможности ракет KN-23.

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Согласно данным шефа украинской военной разведки, Россия предоставляет Северной Корее технологии и знания для производства Shahed-136 (Geran-2) на собственной территории.

Об этом он рассказал в новом интервью для издания TWZ.

Кроме того, указано, что страна-агрессорка в настоящее время производит около 2000 таких беспилотников ежемесячно, однако намерена нарастить производство до 5000 в месяц.

Нельзя также игнорировать тот факт, что РФ постоянно улучшает дальность "Шахедов", полезную нагрузку, связь и схемы атак.

Наличие “Шахедов” даст Северной Корее возможность поражать цели в любой точке Южной Кореи, потенциально в больших объемах. Они могут перегрузить противовоздушную оборону, прокладывая путь для атак другими боеприпасами. Поделиться

Более того, указано, что "шахеды" также смогут поставлять в Россию для усиления террора против украинского народа.

По словам Буданова, точность баллистических ракет KN-23 значительно улучшилась — сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам.