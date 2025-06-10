Буданов раскрыл детали тайных соглашений России и КНДР

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ предоставляет Северной Корее технологии производства ударных беспилотников Shahed-136 (Geran-2), а также усовершенствует боевые возможности ракет KN-23.
Главные тезисы
- Масштабы производства беспилотников Shahed-136 (Geran-2) могут расшириться с 2000 до 5000 в месяц.
- Улучшение ракет KN-23 вносит изменения в военный баланс между Северной и Южной Кореей.
Преступное сотрудничество РФ и КНДР набирает обороты
Согласно данным шефа украинской военной разведки, Россия предоставляет Северной Корее технологии и знания для производства Shahed-136 (Geran-2) на собственной территории.
Об этом он рассказал в новом интервью для издания TWZ.
Кроме того, указано, что страна-агрессорка в настоящее время производит около 2000 таких беспилотников ежемесячно, однако намерена нарастить производство до 5000 в месяц.
Нельзя также игнорировать тот факт, что РФ постоянно улучшает дальность "Шахедов", полезную нагрузку, связь и схемы атак.
Более того, указано, что "шахеды" также смогут поставлять в Россию для усиления террора против украинского народа.
По словам Буданова, точность баллистических ракет KN-23 значительно улучшилась — сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам.
Глава ГУР также предупредил, что эта помощь России безусловно внесет изменения в военный баланс в регионе между КНДР и Южной Кореей.
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