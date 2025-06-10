Буданов розкрив деталі таємних угод Росії та КНДР
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Буданов розкрив деталі таємних угод Росії та КНДР

Злочинна співпраця РФ та КНДР набирає обертів
Джерело:  online.ua

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ надає Північній Кореї технології виробництва ударних безпілотників Shahed‑136 (Geran‑2), а також вдосконалює бойові можливості ракет KN‑23.

Головні тези:

  • Масштаби виробництва безпілотників Shahed‑136 (Geran‑2) можуть розширитися з 2000 до 5000 на місяць.
  • Покращення ракет KN-23 за вносить зміни у військовий баланс між Північною та Південною Кореєю.

Злочинна співпраця РФ та КНДР набирає обертів

Згідно з даними шефа української воєнної розвідки, Росія надає Північній Кореї технології і знання для виробництва Shahed‑136 (Geran‑2) на власній території.

Про це він розповів у новому інтерв'ю для видання TWZ.

Окрім того, вказано, що країна-агресорка наразі близько виробляє 2000 таких безпілотників щомісяця, однак має намір наростити виробництво до 5000 на місяць.

Не можна також ігнорувати той факт, що РФ постійно покращує дальність "Шахедів", корисне навантаження, зв'язок та схеми атак.

Наявність "Шахедів" дасть Північній Кореї можливість вражати цілі в будь-якій точці Південної Кореї, потенційно у великих обсягах. Вони можуть перевантажити протиповітряну оборону, прокладаючи шлях для атак іншими боєприпасами.

Ба більше, вказано, що "шахеди" також зможуть постачати в Росію для посилення терору проти українського народу.

За словами Буданова, точність балістичних ракет KN-23 значно покращилася — зараз це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками.

Глава ГУР також попередив, що ця допомога Росії, безумовно, внесе зміни у військовий баланс у регіоні між КНДР та Південною Кореєю.

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