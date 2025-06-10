"Я цього не дозволяв". Зеленський публічно звернувся до Орбана

Український лідер Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах напередодні парламентських виборів.
Головні тези:
- Відносини Зеленського та Орбана суттєво погіршилися.
- Останній не приховує свої проросійські настрої та є перешкодою на шляху України до ЄС.
Зеленський обурений діями Орбана
Глава держави наголосив, що політика, яку просуває Орбан, є антиукраїнською, пише Válasz Online.
Попри це, на переконання Зеленського, цей підхід не відображає позицію всього народу Угорщини.
Український лідер також попередив, що Орбан робить "історичну помилку".
Наразі в угорського прем’єра немає усвідомлення того, що ця політика матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки.
За словами Зеленського, він не може усміхатися і обійматися, коли бачить, що відбувається насправді.
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