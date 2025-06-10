"Я цього не дозволяв". Зеленський публічно звернувся до Орбана

Український лідер Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах напередодні парламентських виборів.

Зеленський обурений діями Орбана

Глава держави наголосив, що політика, яку просуває Орбан, є антиукраїнською, пише Válasz Online.

Попри це, на переконання Зеленського, цей підхід не відображає позицію всього народу Угорщини.

Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер також попередив, що Орбан робить "історичну помилку".

Наразі в угорського прем’єра немає усвідомлення того, що ця політика матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки.

За словами Зеленського, він не може усміхатися і обійматися, коли бачить, що відбувається насправді.