"Я цього не дозволяв". Зеленський публічно звернувся до Орбана
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я цього не дозволяв". Зеленський публічно звернувся до Орбана

Зеленський обурений діями Орбана
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Джерело:  online.ua

Український лідер Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах напередодні парламентських виборів.

Головні тези:

  • Відносини Зеленського та Орбана суттєво погіршилися.
  • Останній не приховує свої проросійські настрої та є перешкодою на шляху України до ЄС.

Зеленський обурений діями Орбана

Глава держави наголосив, що політика, яку просуває Орбан, є антиукраїнською, пише Válasz Online.

Попри це, на переконання Зеленського, цей підхід не відображає позицію всього народу Угорщини.

Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також попередив, що Орбан робить "історичну помилку".

Наразі в угорського прем’єра немає усвідомлення того, що ця політика матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки.

За словами Зеленського, він не може усміхатися і обійматися, коли бачить, що відбувається насправді.

Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я цього не дозволяв. Я президент іншої країни, — наголосив Зеленський.

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