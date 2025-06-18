Орбан может потерять власть в Венгрии — когда именно
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Политика
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Орбан может потерять власть в Венгрии — когда именно

Орбан
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Источник:  Bloomberg

Если текущие рейтинги политических партий сохранятся, Орбан проигрывает ближайшие выборы.

Главные тезисы

  • Опросы показывают преимущество оппозиционной партии Тиса над правящей партией Фидес в Венгрии.
  • Лидер оппозиции Петер Мадьяр акцентирует внимание избирателей на вопросах здравоохранения и образования.
  • Рост популярности оппозиционной партии вызывает беспокойство в правительстве, что приводит к репрессиям против независимых медиа и гражданского общества.

У Орбана есть все шансы потерять власть в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался перед реальной угрозой потери власти из-за значительного роста популярности оппозиционных сил в стране.

Согласно последним социологическим опросам, венгерская оппозиционная партия "Тиса" не просто обошла правящую партию "Фидес", а получила довольно существенное преимущество над ней — около 15%.

Так, опрос показал, что за "Тису" готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как за "Фидес" — всего 36%. В марте та же социологическая группа фиксировала преимущество "Тисы" на уровне 9%.

По словам социологов, текущего преимущества оппозиции уже достаточно, чтобы на следующих парламентских выборах "Тиса" одержала такую же убедительную победу, которую в последние годы одерживала партия Орбана.

Хотя сама "Тиса" является совсем молодой партией, которую основали всего год назад, ее возглавил опытный политик Петер Мадьяр, ранее входивший в правительство Орбана, но затем избивший горшки с премьером. В своей политической агитации Тиса делает ставку на вопросы здравоохранения и образования.

Как отмечает Bloomberg, пытаясь сдержать рост популярности оппозиции, правительство Орбана приступило к репрессиям против независимых медиа и гражданского общества. Однако после масштабных уличных протестов власти были вынуждены остановить свою кампанию "весенней уборки".

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны пройти весной 2026 года.

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