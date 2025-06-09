Орбан сделал новое циничное заявление о войне России против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан сделал новое циничное заявление о войне России против Украины

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла добиться желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан отрицает угрозу России для стран НАТО, утверждая, что Москва неспособна победить Украину, но Киев проигрывает войну.
  • Премьер-министр Венгрии считает, что война РФ против Украины не перерастет в глобальный военный конфликт из-за слабости России.
  • Орбан призывает к мирным переговорам между Россией и США, считая, что Европа и Украина не смогут договориться с Москвой из-за обстоятельств.

Орбан считает, что Украина проигрывает войну

Такое заявление он сделал в интервью La Chaîne Info .

Также Орбан заявил, что не опасается того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.

Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, потому они не могут действительно напасть на НАТО.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Однако венгерский премьер считает, что Украина может "проиграть войну". Он добавил, что реальные переговоры о мире будут проводиться между Россией и США.

Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина — потому что проигрывает войну, а Европа — потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами.

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