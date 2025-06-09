Орбан сделал новое циничное заявление о войне России против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла добиться желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну.
Главные тезисы
- Виктор Орбан отрицает угрозу России для стран НАТО, утверждая, что Москва неспособна победить Украину, но Киев проигрывает войну.
- Премьер-министр Венгрии считает, что война РФ против Украины не перерастет в глобальный военный конфликт из-за слабости России.
- Орбан призывает к мирным переговорам между Россией и США, считая, что Европа и Украина не смогут договориться с Москвой из-за обстоятельств.
Орбан считает, что Украина проигрывает войну
Такое заявление он сделал в интервью La Chaîne Info .
Также Орбан заявил, что не опасается того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.
Однако венгерский премьер считает, что Украина может "проиграть войну". Он добавил, что реальные переговоры о мире будут проводиться между Россией и США.
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