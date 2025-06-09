Орбан сделал новое циничное заявление о войне России против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла добиться желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну.

Орбан считает, что Украина проигрывает войну

Такое заявление он сделал в интервью La Chaîne Info .

Также Орбан заявил, что не опасается того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.

Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, потому они не могут действительно напасть на НАТО. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Однако венгерский премьер считает, что Украина может "проиграть войну". Он добавил, что реальные переговоры о мире будут проводиться между Россией и США.