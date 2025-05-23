Орбан обвинил Украину в активизации шпионской деятельности в Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан обвинил Украину в активизации шпионской деятельности в Венгрии

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его кране ведется активная шпионская деятельность. По его словам, каждая страна это делает, но «есть нормальный уровень этого».

Главные тезисы

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в активной шпионской деятельности на своей территории.
  • Украина и Венгрия оказались в центре дипломатического конфликта из-за ареста и обвинений в шпионаже со стороны обеих стран.

Орбан набросился на Украину из-за "шпионов"

Орбан подчеркнул, что украинцы проводят дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими, «к чему мы, конечно, не имеем никакого отношения», сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, в Венгрии действует провоенная, проукраинская пропагандистская сеть, а у оппозиционных партий страны связи с украинскими спецслужбами.

По его словам, оппозиционные партии этого не возражали — Орбан якобы видел видео, где украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.

Утром 9 мая Служба безопасности Украины объявила, что задержала двух агентов шпионской сети военной разведки Венгрии. Бывший военный и бывшая военнослужащая Сил обороны Украины, по данным следствия, собирали информацию об обороне Закарпатья, искали слабые места в наземной и воздушной защите и исследовали настроения местных — в частности, как они могут поступать, если в область войдут венгерские военные. Подозреваемых уже отправили под арест.

Венгрия выслала двух украинских дипломатов за «шпионаж» — Украина ответила зеркально. Впоследствии в Венгрии задержали эксдипломата из Украины и обвинили в шпионаже. Спикер МИД Украины Георгий Тихий тогда написал, что «когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм». А 20 мая в Венгрии заявили, что обнаружили еще двух «украинских шпионов»

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