Орбан звинуватив Україну в активізації шпигунської діяльності в Угорщині

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в його крані ведеться активна шпигунська діяльність. За його словами, кожна країна це робить, але «є нормальний рівень цього», натомість українська активність в цьому контексті «сильно зросла».

Орбан накинувся на Україну через “шпигунів”

Орбан наголосив, що українці проводять дезінформаційну кампанію, в межах якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими, «до чого ми, звичайно, не маємо жодного стосунку», сказав Орбан.

На думку угорського премʼєра, в Угорщині діє провоєнна, проукраїнська пропагандистська мережа, а опозиційні партії країни мають звʼязки з українськими спецслужбами. Поширити

За його словами, опозиційні партії цього не заперечували — Орбан нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.

Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджували настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.

Угорщина вислала двох українських дипломатів за «шпигунство» — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом». А 20 травня в Угорщині заявили, що виявили ще двох «українських шпигунів»