Орбан зробив нову цинічну заяву щодо війни Росії проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан зробив нову цинічну заяву щодо війни Росії проти України

Орбан
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Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечує те, що Росія є загрозою для країн НАТО. За його словами, Москва не змогла досягти бажаного в Україні, але Київ програє війну.

Головні тези:

  • Орбан заперечує, що Росія є загрозою для країн НАТО та вважає, що Москва не змогла досягти своєї мети в Україні, проте Київ програє війну.
  • Угорський прем'єр не вбачає загрози глобального військового конфлікту через слабкість Росії та нездатність перемогти Україну.
  • Орбан вважає, що мирні переговори будуть проведені між Росією та США, а не з участю Європи чи України, оскільки вважає, що обидві сторони не зможуть домовитися через обставини.

Орбан вважає, що Україна програє війну

Таку заяву він зробив в інтерв'ю La Chaîne Info.

Також Орбан заявив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт.

Росіяни занадто слабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тому вони не можуть дійсно напасти на НАТО.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини 

Проте угорський прем'єр вважає, що Україна може "програти війну". Він додав, що реальні переговори про мир будуть проводитися між Росією і США.

Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна — тому що програє війну, а Європа — тому що занадто залучена в це. Потрібно, щоб це була угода між росіянами та американцями.

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