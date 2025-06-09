Орбан зробив нову цинічну заяву щодо війни Росії проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечує те, що Росія є загрозою для країн НАТО. За його словами, Москва не змогла досягти бажаного в Україні, але Київ програє війну.

Орбан вважає, що Україна програє війну

Таку заяву він зробив в інтерв'ю La Chaîne Info.

Також Орбан заявив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт.

Росіяни занадто слабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тому вони не можуть дійсно напасти на НАТО. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Проте угорський прем'єр вважає, що Україна може "програти війну". Він додав, що реальні переговори про мир будуть проводитися між Росією і США.