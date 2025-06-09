Орбан зробив нову цинічну заяву щодо війни Росії проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечує те, що Росія є загрозою для країн НАТО. За його словами, Москва не змогла досягти бажаного в Україні, але Київ програє війну.
Головні тези:
- Орбан заперечує, що Росія є загрозою для країн НАТО та вважає, що Москва не змогла досягти своєї мети в Україні, проте Київ програє війну.
- Угорський прем'єр не вбачає загрози глобального військового конфлікту через слабкість Росії та нездатність перемогти Україну.
- Орбан вважає, що мирні переговори будуть проведені між Росією та США, а не з участю Європи чи України, оскільки вважає, що обидві сторони не зможуть домовитися через обставини.
Орбан вважає, що Україна програє війну
Таку заяву він зробив в інтерв'ю La Chaîne Info.
Також Орбан заявив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт.
Проте угорський прем'єр вважає, що Україна може "програти війну". Він додав, що реальні переговори про мир будуть проводитися між Росією і США.
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