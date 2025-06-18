Орбан може втратити владу в Угорщині — коли саме
Категорія
Політика
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Орбан може втратити владу в Угорщині — коли саме

Орбан
Джерело:  Bloomberg

Якщо поточні рейтинги політичних партій збережуться, Орбан програє найближчі вибори.

Головні тези:

  • Угорщина може очікувати зміни влади, якщо опозиційна партія “Тиса” зуміє підтримати свою популярність перед наступними виборами.
  • Реальна загроза для Віктора Орбана полягає в тому, що опитування показують значну перевагу “Тиси” над “Фідесом”.
  • Лідер опозиції Петер Мад'яр, очолюючи партію “Тиса”, зробив акцент на питаннях охорони здоров'я та освіти.

Орбан має всі шанси втратити владу в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинився перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил в країні.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, угорська опозиційна партія "Тиса" не просто обійшла правлячу партію "Фідес", а отримала досить істотну перевагу над нею — близько 15%.

Так, опитування показало, що за "Тису" готові проголосувати 51% виборців, тоді як за "Фідес" — лише 36%. У березні та сама соціологічна група фіксувала перевагу "Тиси" на рівні 9%.

За словами соціологів, поточної переваги опозиції вже достатньо, аби на наступних парламентських виборах "Тиса" здобула таку ж переконливу перемогу, яку останніми роками здобувала партія Орбана.

Хоча сама "Тиса" є зовсім молодою партією, яку заснували лише рік тому, її очолив досвідчений політик Петер Мад'яр, який раніше входив до уряду Орбана, але потім побив горщики із прем’єром. У своїй політичній агітації "Тиса" робить ставку на питаннях охорони здоров'я та освіти.

Як зазначає Bloomberg, намагаючись стримати зростання популярності опозиції, уряд Орбана розпочав репресії проти незалежних медіа та громадянського суспільства. Однак після масштабних вуличних протестів влада була змушена зупинити свою кампанію "весняного прибирання".

Наступні парламентські вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2026 року.

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