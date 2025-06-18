Орбан може втратити владу в Угорщині — коли саме

Якщо поточні рейтинги політичних партій збережуться, Орбан програє найближчі вибори.
Головні тези:
- Угорщина може очікувати зміни влади, якщо опозиційна партія “Тиса” зуміє підтримати свою популярність перед наступними виборами.
- Реальна загроза для Віктора Орбана полягає в тому, що опитування показують значну перевагу “Тиси” над “Фідесом”.
- Лідер опозиції Петер Мад'яр, очолюючи партію “Тиса”, зробив акцент на питаннях охорони здоров'я та освіти.
Орбан має всі шанси втратити владу в Угорщині
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинився перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил в країні.
Так, опитування показало, що за "Тису" готові проголосувати 51% виборців, тоді як за "Фідес" — лише 36%. У березні та сама соціологічна група фіксувала перевагу "Тиси" на рівні 9%.
За словами соціологів, поточної переваги опозиції вже достатньо, аби на наступних парламентських виборах "Тиса" здобула таку ж переконливу перемогу, яку останніми роками здобувала партія Орбана.
Хоча сама "Тиса" є зовсім молодою партією, яку заснували лише рік тому, її очолив досвідчений політик Петер Мад'яр, який раніше входив до уряду Орбана, але потім побив горщики із прем’єром. У своїй політичній агітації "Тиса" робить ставку на питаннях охорони здоров'я та освіти.
Наступні парламентські вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2026 року.
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