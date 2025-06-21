В Угорщині оголосили про провал "референдуму" Орбана щодо України

Орбан знову публічно зганьбився

Урядова пропагандистська кампанія Voks 2025 — це повний провал. За нашою інформацією з кількох рівнів Пошти Угорщини, 3-7% надісланих "бюлетенів" повернуто в різні куточки країни. Петер Мадяр Лідер угорської опозиції

Згідно з даними політика, в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів, — поскаржився Мадяр. Поширити

За його словами, для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.