В Угорщині оголосили про провал "референдуму" Орбана щодо України

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про “повний провал” урядового "референдуму" щодо України, який організувала команда прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.
Головні тези:
- Участь у голосуванні зареєстрували лише близько 600 тисяч людей, що свідчить про низький інтерес угорців до даної ініціативи.
- Результати референдуму можуть бути сфальсифікованими.
Орбан знову публічно зганьбився
Згідно з даними політика, в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.
За його словами, для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.
Лідер угорської опозиції звертає увагу на те, що суму в 10 млрд форинтів (близько 28,6 тисяч), доларів, яка була витрачена на цей "референдум", Орбан міг би витратити на ремонт лікарень або модернізацію залізниць, однак не зробив цього.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-