В Угорщині оголосили про провал "референдуму" Орбана щодо України
Категорія
Політика
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В Угорщині оголосили про провал "референдуму" Орбана щодо України

Орбан знову публічно зганьбився
Джерело:  online.ua

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про “повний провал” урядового "референдуму" щодо України, який організувала команда прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. 

Головні тези:

  • Участь у голосуванні зареєстрували лише близько 600 тисяч людей, що свідчить про низький інтерес угорців до даної ініціативи.
  • Результати референдуму можуть бути сфальсифікованими.

Орбан знову публічно зганьбився

Урядова пропагандистська кампанія Voks 2025 — це повний провал. За нашою інформацією з кількох рівнів Пошти Угорщини, 3-7% надісланих "бюлетенів" повернуто в різні куточки країни.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Лідер угорської опозиції

Згідно з даними політика, в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів, — поскаржився Мадяр.

За його словами, для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.

Лідер угорської опозиції звертає увагу на те, що суму в 10 млрд форинтів (близько 28,6 тисяч), доларів, яка була витрачена на цей "референдум", Орбан міг би витратити на ремонт лікарень або модернізацію залізниць, однак не зробив цього.

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